Otokar’ın yeni zırhlıları TSK’nın hizmetinde





Önümüzdeki yı değişik ülkelerde bir sürü test programı var. Yeni programlar yayınlanıyor, hepsinde yer alıp başarılı olmak için çalışacağız. Tulpar sınıfı araca ihtiyacı olan 4 farklı ülke var. Onlarla ilgili çalışıyoruz" dedi.





8X8 ARMA, GÜCÜYLE BÜYÜLÜYOR

Görgüç, 8x8 zırhlı araç Arma 2'nin ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yayınladığı Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Projesi kapsamındaki isterlere göre revize edildiğini söyleyerek "Arma 2, 4 yıldır üretimde. Bu araç 30 tonluktu.