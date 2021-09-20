Otokar’ın yeni zırhlıları TSK’nın hizmetinde

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) ürünlerini tanıttıklarını ifade eden Görgüç, zırhlı keşif ve silah platformu olarak tasarladıkları Akrep II 4x4 Yeni Nesil Zırhlı Araç ailesini ilk olarak elektrikli versiyonla tanıttı.
Geçen sürede Akrep II'in dizel versiyonunu geliştirdiklerini söyleyerek "Uluslararası pazarlarda tanıtımına başladık. Aracımıza güveniyoruz.
Birçok coğrafyada başarılı olacağına inanıyoruz." diye konuştu. Görgüç, paletli zırhlı araç Tulpar'ın 40 tonluk versiyonunu IDEF 2021'de farklı bir güç grubu ile sergilediklerini de anlatarak "Tulpar'ın Kazakistan gibi zorlu bir coğrafyada 6 ay boyunca başarıyla test edildi.
Önümüzdeki yı değişik ülkelerde bir sürü test programı var. Yeni programlar yayınlanıyor, hepsinde yer alıp başarılı olmak için çalışacağız. Tulpar sınıfı araca ihtiyacı olan 4 farklı ülke var. Onlarla ilgili çalışıyoruz" dedi.
8X8 ARMA, GÜCÜYLE BÜYÜLÜYOR
Görgüç, 8x8 zırhlı araç Arma 2'nin ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yayınladığı Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Projesi kapsamındaki isterlere göre revize edildiğini söyleyerek "Arma 2, 4 yıldır üretimde. Bu araç 30 tonluktu.
Kara Kuvvetlerinin isterleri doğrultusunda farklılaştırılması gerekti. Şartnameye uygun olan ve teste hazır hale gelen aracımızı IDEF 2021'de sergiledik. 35 tonluk, isterleri karşılayan bir araç. Üzerinde 35 milimetrelik uzaktan kumandalı bir kule var.
Kullanıcılara gösterip, teste hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu yılın ilk yarısında 152 milyon dolarlık ihracatımız oldu.