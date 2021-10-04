Dünya Çinli ’Evergrande’ krizini konuşuyor: Yeni bir 2008 krizini tetikler mi?

China Evergrande Group ve Evergrande Property Services Group tarafından yapılan açıklamalarda hisse senetleri ve şirketlerle ilişkili yapılandırılmış ürünlerin işlem sıralarının sabah saat 04.00 itibarıyla durdurulduğu bildirildi. Çin'in en büyük şirketlerinden ve inşaat sektöründe dünyanın en büyük yatırımcılarından olan şirketler grubu, geçen ay vadesi gelen yurt dışı borç tahvillerinin faizini ödemede iki kez başarısız oldu.
Dünyanın konuştuğu krizde; Analistlere göre grubun olası iflası, Batı'da 2008 finans krizini tetikleyen, ABD'li yatırım bankası Lehman Brothers'ın çöküşüne benzer bir etki yaratabilir.
Yaklaşık 20 milyar dolar yurt dışı borcu olan şirketin, gelecek ay da dolara endeksli borç tahvillerinin 162,38 milyon dolarlık faiz borcunu ödemesi gerekiyor. Bu büyüklükteki bir şirketin cüzi boyuttaki dış faiz ödemelerinde dahi sıkıntıya girmesi, daha geniş ölçekli bir borç krizinin kapıda olduğunun işareti olarak değerlendiriliyor.
ÇİN'İN GSYH'NİN YÜZDE 2'Sİ KADAR BORCU VAR
Toplam borçları 300 milyar doları aşan şirketin, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 2'sine ulaşan bir borç yükümlülüğü bulunuyor.
ÇİN'İN LEHMAN BROTHERS"I OLABİLİR
Öte yandan, Çin'de 171 banka ve 121 finans kurumuna borcu bulunan grubun ödeme sıkıntısına düşmesinin ülke genelinde kredi sıkışmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor.
Analistlere göre grubun iflas etmesi, Batı'da 2008 finans krizini tetikleyen, ABD'li yatırım bankası Lehman Brothers'ın çöküşüne benzer bir etki yaratabilir. Çin hükümeti ve düzenleyici kurumlar, gruba devlet destekli bir kurtarma yardımı yapılacağına dair henüz bir işaret vermedi.
Hükümetin inşaat ve emlak sektöründeki sağlıksız büyümeyi engellemek için 2021 yılı başında bankaların ve finans kuruluşlarının sektöre verdiği kredilere oran sınırlaması getirmesi, Evergrande'nin borçlarını çevirmekte sıkıntıya düşmesini tetikleyen en önemli etken olarak görülüyor.
Çin Merkez Bankasının piyasaya sağladığı likidite sayesinde şirket 23 Eylül'de, 2025 vadeli yurt içi tahvillerden kaynaklanan faiz borcunu, "borçlularla yapılan özel müzakerelerle" ödemeyi başarmıştı.
Evergrande'nin borç krizinin inşaat ve konut sektörünü, finans piyasalarını ve ekonominin genelini nasıl etkileyeceği gelecek aylarda atılacak bu türden adımlara bağlı olacak.
120 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR
İş insanı Şu Ciayin tarafından 1996'da Hıngda Grup adıyla Çin'in güneyindeki Guangcou şehrinde kurulan şirket, ülkedeki hızlı kentleşmeyle kısa sürede dünyanın en büyük inşaat ve emlak şirketlerinden biri haline geldi.
2009 yılında Hong Kong Borsası'ndaki halka arzında 722 milyon dolar yatırım toplayan şirket, 2018'de inşaat sektöründe dünyanın en çok gelir elde eden şirketi oldu.
Çin genelinde 280'den fazla şehirde 1300'den fazla inşaat projesi gerçekleştiren şirket, 120 binden fazla çalışana istihdam sağlıyor.
Ana faaliyet kolu inşaat olan şirketin ayrıca varlık yönetiminden elektrikli araç üretimine, tema parklarından yiyecek içecek markalarına kadar farklı alanlarda da yatırımları bulunuyor.
Şirket ayrıca ülkenin en başarılı futbol kulüplerinden biri olan Guangzhou FC'nin sahibi konumunda bulunuyor.