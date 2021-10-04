Dünya Çinli ’Evergrande’ krizini konuşuyor: Yeni bir 2008 krizini tetikler mi?

120 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR

İş insanı Şu Ciayin tarafından 1996'da Hıngda Grup adıyla Çin'in güneyindeki Guangcou şehrinde kurulan şirket, ülkedeki hızlı kentleşmeyle kısa sürede dünyanın en büyük inşaat ve emlak şirketlerinden biri haline geldi.

2009 yılında Hong Kong Borsası'ndaki halka arzında 722 milyon dolar yatırım toplayan şirket, 2018'de inşaat sektöründe dünyanın en çok gelir elde eden şirketi oldu.

Çin genelinde 280'den fazla şehirde 1300'den fazla inşaat projesi gerçekleştiren şirket, 120 binden fazla çalışana istihdam sağlıyor.

Ana faaliyet kolu inşaat olan şirketin ayrıca varlık yönetiminden elektrikli araç üretimine, tema parklarından yiyecek içecek markalarına kadar farklı alanlarda da yatırımları bulunuyor.

Şirket ayrıca ülkenin en başarılı futbol kulüplerinden biri olan Guangzhou FC'nin sahibi konumunda bulunuyor.