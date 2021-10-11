Altın fiyatları için çifte destek! Altın uzmanı İslam Memiş ‘Alım fırsatı’ veren seviyeleri açıkladı

İSLAM MEMİŞ 'ALIM FIRSATI' VEREN SEVİYELERİ AÇIKLADI

Genel görüntüye baktığımız zaman da dolar kurundan almış olduğu destek gram altın / TL fiyatının yükselişlerini destekler. O yüzden 500 lira seviyesinin altında sarkmalar olursa yılsonuna kadar önümüzdeki yıl düğün yapacak, altın borcu olan veya altına yatırımı olacak vatandaşlarımıza iyi alım fırsatları sunacaktır.