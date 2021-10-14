100 milyar dolarlık açık pozisyon kapandı





60 MİLYAR $ BORÇ ÖDENDİ

Reel sektörün döviz açığının azalmasında kredi ödemeleri ile varlıklardaki artış etkili oldu. 2018'in mart ayında 336.9 milyar dolar olan yükümlülükler toplamı, bu yılın temmuz sonunda 276.9 milyar dolara geriledi. Bu dönemde nakdi krediler 291.8 milyar dolardan, 248.4 milyar dolara indi. Buna karşılık reel sektörün döviz varlıkları aynı dönemde 113.6 milyar dolardan 150.3 milyar dolara çıktı.