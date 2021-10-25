8 maddede 3600 ek gösterge rehberi: En çok merak edilen 3600 ek gösterge soruları yanıt buldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde büyük artışlara neden olacak 3600 ek gösterge düzenlemesi merakla bekleniyor. 8 maddede en çok merak edilen ek gösterge soruları yanıt buldu.
8 SORUDA 3600 EK GÖSTERGE REHBERİ
İşte 3600 ek gösterge konusunda milyonlarca memur ve emekli için en çok merak edilen sorular ve cevapları...
1. 3600 ek gösterge konusunda komisyon ne zaman toplanacak?
Ek gösterge komisyonu Kasım ayında toplanacak.
2. Ek gösterge komisyonunda kimler yer alacak?
3. 3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler faydalanacak?
4. 3600 ek gösterge kamudaki hiyerarşik yapıya etki edecek mi?
5. Ek gösterge artışı ne kadar olacak?
6. 3600 ek gösterge ne zaman yaşama geçirilecek?
7. İdari kadrolarda 3600 ek gösterge düzenlemesine dahil olacak mı?
8. 3600 ek gösterge düzenlemesi memurların tamamını kapsayacak mı?
Polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor.
3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak? Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak?