8 maddede 3600 ek gösterge rehberi: En çok merak edilen 3600 ek gösterge soruları yanıt buldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde büyük artışlara neden olacak 3600 ek gösterge düzenlemesi merakla bekleniyor. 8 maddede en çok merak edilen ek gösterge soruları yanıt buldu.