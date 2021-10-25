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Haberler Ekonomi Haberleri 8 maddede 3600 ek gösterge rehberi: En çok merak edilen 3600 ek gösterge soruları yanıt buldu
Giriş Tarihi: 25.10.2021 15:26 Son Güncelleme: 25.10.2021 15:35

8 maddede 3600 ek gösterge rehberi: En çok merak edilen 3600 ek gösterge soruları yanıt buldu

8 maddede 3600 ek gösterge rehberi: En çok merak edilen 3600 ek gösterge soruları yanıt buldu

3600 ek gösterge konusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Emekli aylığı ve emeklilik ikramiyesi için önemli artışlar sağlayacak 3600 ek gösterge konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası devlet kurumları harekete geçti. Bununla beraber milyonlarca memur ve memur emeklisi için büyük önem arz eden 3600 ek gösterge konusunda rehber niteliğinde 8 soru yanıt buldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde büyük artışlara neden olacak 3600 ek gösterge düzenlemesi merakla bekleniyor. 8 maddede en çok merak edilen ek gösterge soruları yanıt buldu.

8 SORUDA 3600 EK GÖSTERGE REHBERİ

İşte 3600 ek gösterge konusunda milyonlarca memur ve emekli için en çok merak edilen sorular ve cevapları...

1. 3600 ek gösterge konusunda komisyon ne zaman toplanacak?

Ek gösterge komisyonu Kasım ayında toplanacak.

2. Ek gösterge komisyonunda kimler yer alacak?

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • Strateji Bütçe Başkanlığı
  • Memur-Sen

3. 3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler faydalanacak?

  • Polisler
  • Öğretmenler
  • Din görevlileri
  • Hemşireler başta olmak kamudaki meslek grupları

4. 3600 ek gösterge kamudaki hiyerarşik yapıya etki edecek mi?

  • Kamuda yükselmenin önü açılacak
  • Ücret dengesizlikleri son bulacak

5. Ek gösterge artışı ne kadar olacak?

  • Maaş, emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinde yüzde 20-25 oranında artış olacak

6. 3600 ek gösterge ne zaman yaşama geçirilecek?

  • 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme döneminde.

7. İdari kadrolarda 3600 ek gösterge düzenlemesine dahil olacak mı?

  • İdari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak.

8. 3600 ek gösterge düzenlemesi memurların tamamını kapsayacak mı?

Polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor.

3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak? Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak?

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8 maddede 3600 ek gösterge rehberi: En çok merak edilen 3600 ek gösterge soruları yanıt buldu
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