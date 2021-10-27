Türkiye’de dönüşüm süreci başladı! ‘Yeşil kodlama’ geliyor

Türkiye son dönemde enerji sektöründe dikkat çeken adımlar atıyor. Doğal gaz keşfinden tutunda nükleer enerjiye kadar önemli gelişmeler var. Bunun yanında şimdi de gündem 'Yeşil ekonomi'. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin cari açığının büyük bir kısmını enerji ithalatı oluşturuyor. Tüm bu adımlarla yine 'Yeşil ekonomi' beraber Türkiye ilerleyen yıllarda enerji ihraç eden bir ülke olabilir mi?

Türkiye enerji ihracatçısı konumuna şuanda gelemese bile, hidrokarbon ithalatını azaltan, bunun yerine yenilenebilir enerjileri kullanan, güneş-rüzgar enerji sistemlerini çok hızlı bir şekilde yaymayı becerebilen bir ülke. Bunun yüzdesi giderek yükselecek. Ancak yenilebilir enerji kaynakları konusunda dünyanın hiçbir ülkesinde ihracatçı konumunda olan hiçbir ülke yok.

"ÖDEMELER DENGESİ İÇİN BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK"

Bence, kendi hidrokarbon kaynaklarındaki sıkıntıları gideren ve hidrokarbon kaynaklarındaki ithalatı azaltan bir ülke olmak burada yeterli bir amaçtır. Bizim ödemeler dengesini düzeltmemiz yolunda büyük fayda sağlayacaktır.