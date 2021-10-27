Türkiye’de dönüşüm süreci başladı! ‘Yeşil kodlama’ geliyor

'Yeşil ekonomi' temalı 5. İstanbul Ekonomi Zirvesi tanıtım toplantısı gerçekleşti. Burada konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, Zirve'nin beyin fırtınası şeklinde sürdüğünü belirterek, bu yıl hem yurt içinden hem de yurt dışından İstanbul Ekonomi Zirvesi için katılımların olacağını açıkladı.
TÜRKİYE'DE YEŞİL DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLADI
Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak yeni bir döneme girdi. 3.2 milyon küçük ve orta boy işletmeler için de yeşil dönüşüm süreci bununla beraber başlamış oldu.
KOSGEB YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI
KOSGEB, Türkiye'nin toplam cirosunun yarısını, istihdamın yüzde 72.4'ünü oluşturan ve dönüşümün büyük bir kısmını oluşturan KOBİ'lere yeşil dönüşüm desteği için harekete geçti. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, yeşil mutabakata uyum süresinin hızlanmasına yönelik yeni destek modelleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, verimsiz motorunu değiştirene destek vereceklerini açıkladı.
Bununla beraber küçük işletmelerin yeşil ekonomiye geçişinde fırsatlar ve engelleri, mevcut teşviklerin bu amaçla revize edilmesi, yeni destek modelleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türk işletmeleri açısından değerlendirilmesi için çalışma grubu oluşturuldu.
YEŞİL DÖNÜŞÜMDE TEŞVİK MODELLERİ GELİYOR
Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde bu işletmeler için kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi alanlarında fırsatlar söz konusu olup çevreyle ilgili uygulamalara uyum için yeni teşvikler devreye girecek.
Öte yandan 'Yeşil ekonomi' temalı 5. İstanbul Ekonomi Zirvesi tanıtım toplantısı, Pera Palace Hotel'de gerçekleşti. Toplantıda konuşan İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, dünyada yeşil şekilde çalışan firmaların tahvillerine öncelik verilerek, onların finans döngüsü içerisindeki yerlerini artıracak şekilde bir teşvik mekanizmasıyla o firmaların daha öncelikli hale getirildiğini açıkladı. Tüzmen, Türkiye bunların olması için biraz zamana ihtiyaç olduğunu ifade ederek, devletin elindeki imkanları nerelere aktaracağının ve bunların da ölçülebilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
KRİTİK ZİRVE 10 ARALIK CUMA GERÇEKLEŞECEK
Yeşil ekonomiye dönüşüm sürecinde önemli fikirlerin paylaşılacağı 5. İstanbul Ekonomi Zirvesi 10 Aralık Cuma günü Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek.
Toplantının ardından eski devlet bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
Sürdürülebilir kalkınmanın artık önemli bir koşulu biliyorsunuz Sanayi 4.0. Şimdi bir de artık karşımızda küresel ekonomide dönüşüm sinyali 'Yeşil Ekonomi' belirdi. Bu ikisinin entegrasyonu konusunda ne düşünüyorsunuz?
Şimdi Sanayi 4.0'da nesnelerin nesnelerle ilişkisinin kodlamasını yine insanlar yapıyor. İnsan kodlama yaparken 'Yeşil üretim' konusunda kodlama yapacak. Bununla beraber Sanayi 4.0'da 'Yeşil kodlama' dediğimiz bir sonuç ortaya çıkacak. Böylelikle nesneler nesnelerle internet üzerinden üretim faktörleri ve diğer faktörlerle iletişim sağlayacak.
Peki Türkiye'de şirketler 'Yeşil Ekonomi'ye hazır mı?
Hazırlık yapan firmalar yapan ve halihazırda bu işi yapan firmalar var. Ancak bütün sanayinin bütün üreticilerin buna hazırlanması kolay değil. Yine devlet burada yönlendirici olacak. Yani yeşil ekonomiye doğru teşvik edici mekanizmalar koyunca ister istemez şirketlerimiz bu mekanizmanın içerisine girecek.
Türkiye son dönemde enerji sektöründe dikkat çeken adımlar atıyor. Doğal gaz keşfinden tutunda nükleer enerjiye kadar önemli gelişmeler var. Bunun yanında şimdi de gündem 'Yeşil ekonomi'. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin cari açığının büyük bir kısmını enerji ithalatı oluşturuyor. Tüm bu adımlarla yine 'Yeşil ekonomi' beraber Türkiye ilerleyen yıllarda enerji ihraç eden bir ülke olabilir mi?
Türkiye enerji ihracatçısı konumuna şuanda gelemese bile, hidrokarbon ithalatını azaltan, bunun yerine yenilenebilir enerjileri kullanan, güneş-rüzgar enerji sistemlerini çok hızlı bir şekilde yaymayı becerebilen bir ülke. Bunun yüzdesi giderek yükselecek. Ancak yenilebilir enerji kaynakları konusunda dünyanın hiçbir ülkesinde ihracatçı konumunda olan hiçbir ülke yok.
"ÖDEMELER DENGESİ İÇİN BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK"
Bence, kendi hidrokarbon kaynaklarındaki sıkıntıları gideren ve hidrokarbon kaynaklarındaki ithalatı azaltan bir ülke olmak burada yeterli bir amaçtır. Bizim ödemeler dengesini düzeltmemiz yolunda büyük fayda sağlayacaktır.
Peki nükleer enerjiyi 'Yeşil ekonomi'nin neresinde görüyorsunuz?
Bence nükleer enerji tamamiyle yeşil. Sanılanın aksine nükleer enerjiyi sanayide kullanan ülkeler bir kere karbon salınımı olmadığı için 'Yeşil ekonomi'ye direkt katkısı oluyor. Yani nükleer enerji dünyada ne kadar fazla kullanırsa bu yönde sıkıntıları azaltabilecek potansiyele sahip.
Bence, nükleer ve yenilebilir enerjiyi beraber kullanabilen ülkeler, hidrokarbon ithalatına ihtiyacı kalmayacak.Milyonlarca KOBİ'ye müjde gibi haber! Yeni teşvikler devreye giriyor