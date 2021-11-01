Çiftçilere 2022 yılı müjdesi: Yüzde 100 artırılarak ödenecek!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde tarımsal desteklere ilişkin yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ham madde, girdi ve nakliye maliyetlerinin arttığına işaret etti.

Nüfus ve kentleşmenin artması ve küresel ısınmayla birlikte tarımsal üretimle ilgili risklerin ortaya çıktığını belirten Pakdemirli, Türkiye'nin de orman yangınları, seller ve şiddetli kuraklığa maruz kaldığını söyledi.

Pakdemirli, tarımsal üretimin stratejik olduğunun bir kez daha öne çıktığını vurgulayarak, Kovid-19 salgını sürecinin en başından itibaren tedbirler aldıklarını, arz sıkıntısı yaşanan önemli bir ürün olmadığını ifade etti.

Son 20 yılda yapılan baraj ve sulama yatırımları sayesinde meteorolojik kuraklığın tarımsal kuraklığa dönmediğine işaret eden Pakdemirli, "Geçen yıl, bitkisel üretimde 126 milyon tonla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık." dedi.