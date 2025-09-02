8 ayda otoda tüm zamanların rekoru

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, otomotiv pazarı ağustos rakamlarını açıkladı. Verilere göre, 8 aylık toplam pazar 817 bin 345 adete ulaştı. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 8 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı. Ağustos ayında otomotiv satışları 101 bin 650 adeti buldu.

PAZAR YÜZDE 13 BÜYÜDÜ

Otomotiv pazarı ağustosta yüzde 13'e yakın büyüdü. Ağustosta Renault 10 bin, Fiat 9 bini geçen satışları yakaladı. Tesla 8.730, BYD 2.600, Togg 1.239 adet sattı. Satılan 101 bin aracın 26.688 adeti yerli üretim olurken, 74.962 adeti ithal araçlardan oluştu. 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde satılan araçların 654 bin adeti binek oto, 162.932 adeti ise hafif ticari araç oldu.

Temmuz ayındaki ÖTV değişikliği sonrası, birçok yerli modelin fiyatı düşerken, özellikle elektrikli modeller ile üst segmentlerdeki ithal araçlarda ise fiyat artışları gerçekleşmişti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta yüzde 12.78, otomobil pazarı yüzde 18.7 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6.77 oranında azaldı. Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 304 bin 618 adetle yüzde 46.5 pay, hibrit otomobil satışları 172 bin 366 adetle yüzde 26.3 pay, elektrikli otomobil satışları 120 bin 857 adetle yüzde 18.5 pay ve dizel otomobil satışları 52 bin 253 adetle yüzde 8 pay, otogazlı otomobil satışları 4 bin 319 adetle yüzde 0.7 pay aldı.