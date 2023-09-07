Altın fiyatları için yön aşağı! Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş değerlendirdi: Gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

İSLAM MEMİŞ ALTIN FİYATLARI ANALİZİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve ons altın özelinde altın fiyatları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ons altın 1935 dolar destek seviyesini kırdı. Şu anda 1918 dolar seviyesinde. Bir miktar bu seviyelerde seyredecek. Ancak ardından agresif yükselişler gelecektir. Ons altın tarafında özellikle ekim ayı içerisinde 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar bekliyorum. Kısa vadede baskılanma ve bekletme ile birlikte gram altında yeni rekorlar göreceğiz. Peki bu durumda altın almalı mı satmalı mı? Cevap şu: Kesinlikle bekleme."