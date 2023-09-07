Altın fiyatları için yön aşağı! Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş değerlendirdi: Gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ABD'de dün açıklanan ağustos ayı ISM Hizmet Endeksi, 54,5 seviyesi ile 6 ayın zirvesine çıkmasıyla ABD tahvil faizleri yükseliş gösterdi. Böylece Fed'in kasım ayında faiz artırabileceği yönündeki tahminler de yaklaşık yüzde 60 seviyesine yükseldi. Öte yandan JP Morgan, Fed'in faiz oranlarını tekrar artırmasının mantıklı olmayacağı uyarısında bulundu. Peki bu gelişmeler sonrası gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...
İSLAM MEMİŞ ALTIN FİYATLARI ANALİZİ
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve ons altın özelinde altın fiyatları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Ons altın 1935 dolar destek seviyesini kırdı. Şu anda 1918 dolar seviyesinde. Bir miktar bu seviyelerde seyredecek. Ancak ardından agresif yükselişler gelecektir. Ons altın tarafında özellikle ekim ayı içerisinde 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar bekliyorum. Kısa vadede baskılanma ve bekletme ile birlikte gram altında yeni rekorlar göreceğiz. Peki bu durumda altın almalı mı satmalı mı? Cevap şu: Kesinlikle bekleme."
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.654,57
SATIŞ(TL) 1.654,86
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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 2.750,00
SATIŞ (TL) 2.787,00
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ (TL) 11.253,00
SATIŞ (TL) 11.423,00
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ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ (USD) 1.919,06
SATIŞ (USD) 1.919,26
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22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR
ALIŞ (TL) 1.537,72
SATIŞ (TL) 1.631,18
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