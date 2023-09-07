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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları için yön aşağı! Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş değerlendirdi: Gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 7.9.2023 10:02 Son Güncelleme: 7.9.2023 10:04

Altın fiyatları için yön aşağı! Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş değerlendirdi: Gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları, aşağı yönlü seyrini haftanın dördüncü gününde de sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin güçlenmesi ons altın fiyatı üzerinde baskı oluştururken, ons tarafından destek alan gram altın fiyatı da değişimlerden etkileniyor. Altın piyasasında ABD'den gelen veriler belirleyici olurken, gözler bu sefer 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Fed faiz kararında olacak. Yaşanan bu gelişmeler sonrası piyasalarda gram altın fiyatı, 1.654 TL seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda çeyrek altın 2.787 TL, Cumhuriyet altını da 11.004 TL'den satılıyor. Altın fiyatları cephesinde yaşanan gelişmeler neler? Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları için yön aşağı! Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş değerlendirdi: Gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ABD'de dün açıklanan ağustos ayı ISM Hizmet Endeksi, 54,5 seviyesi ile 6 ayın zirvesine çıkmasıyla ABD tahvil faizleri yükseliş gösterdi. Böylece Fed'in kasım ayında faiz artırabileceği yönündeki tahminler de yaklaşık yüzde 60 seviyesine yükseldi. Öte yandan JP Morgan, Fed'in faiz oranlarını tekrar artırmasının mantıklı olmayacağı uyarısında bulundu. Peki bu gelişmeler sonrası gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...

İSLAM MEMİŞ ALTIN FİYATLARI ANALİZİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve ons altın özelinde altın fiyatları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ons altın 1935 dolar destek seviyesini kırdı. Şu anda 1918 dolar seviyesinde. Bir miktar bu seviyelerde seyredecek. Ancak ardından agresif yükselişler gelecektir. Ons altın tarafında özellikle ekim ayı içerisinde 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar bekliyorum. Kısa vadede baskılanma ve bekletme ile birlikte gram altında yeni rekorlar göreceğiz. Peki bu durumda altın almalı mı satmalı mı? Cevap şu: Kesinlikle bekleme."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.654,57
SATIŞ(TL) 1.654,86

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.750,00
SATIŞ (TL) 2.787,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 11.253,00
SATIŞ (TL) 11.423,00

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ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.919,06
SATIŞ (USD) 1.919,26

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22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR

ALIŞ (TL) 1.537,72
SATIŞ (TL) 1.631,18

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Altın fiyatları için yön aşağı! Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş değerlendirdi: Gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
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