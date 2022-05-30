Altın gram fiyatı Cuma günü 963 TL'ye kadar çekilmiş günü 965 TL'den kapatmıştı. Ons altın ve dolar kuru tarafındaki gelişmelerle yön bulan gram altın fiyatları, Fed öncülüğünde dünya merkez bankalarının sıkı para politikasına geçiş dönemine girmesi sonrası oynaklığını artırdı. Geçen haftalarda Fed yönlü baskı yiyerek 1.786 dolar seviyesine kadar çekilen ons altın yeniden 1.850 dolar bandını yukarı yönlü kırdı.
İşte altın alım satımı yapacaklar için günlük haber bülteni ve canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ HAFTA YENİ REKOR
Altın gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlayarak 981 TL'yi aşarak 2022'in rekorunu tazeledi. Altın ons fiyatı ise 1850-1865 dolar bandında dalgalanmasını sürdürüyor.
Analistler, ABD'de tarım dışı istihdam ve Bej Kitap raporu, Avro Bölgesi ve Almanya'da enflasyon, yurt içinde büyüme, enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Ekonomistlere göre, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı. Bu açıklama faiz artırım sürecinin yaz aylarının ardından yavaşlayacağı beklentisini artırdı. Bu beklenti de piyasalardaki likiditenin bir miktar daha süreceği algısını güçlendirerek altın fiyatları için destek oldu.
ALTIN FİYATLARI 30 MAYIS 2022 BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 979,67
SATIŞ (TL) 979,90
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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 1.596,00
SATIŞ (TL) 1.610,00
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22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 893,15
SATIŞ (TL) 897,99
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ (TL) 6.372,00
SATIŞ (TL) 6.416,00
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ONS ALTINI FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ (USD) 1.859,79
SATIŞ (USD) 1.860,08
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