Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Gram altın yeni haftaya yeni rekorla başladı! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı ve güncel gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.5.2022 13:40 Son Güncelleme: 30.5.2022 13:40

Gram altın yeni haftaya yeni rekorla başladı! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı ve güncel gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Gram altın yeni haftaya yeni rekorla başladı! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı ve güncel gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftaya 2022 rekorunu tazeleyerek başladı. Geçtiğimz haftanın son işlem günü ons altın tarafındaki yükselişe rağmen dolar/TL'deki düşüşe paralel 963 TL'ye gevşeyen gram altın fiyatı yeni haftada 981 TL'yi aşarak 2022'in zirvesine yükseldi. Altın, küresel ekonomilerdeki resesyon riskini fiyatlamaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları için yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da en çok canlı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını takip ediliyor. İşte altın yatırımcıları için son dakika gelişmelerle beraber en güncel altın fiyatları...

Altın gram fiyatı Cuma günü 963 TL'ye kadar çekilmiş günü 965 TL'den kapatmıştı. Ons altın ve dolar kuru tarafındaki gelişmelerle yön bulan gram altın fiyatları, Fed öncülüğünde dünya merkez bankalarının sıkı para politikasına geçiş dönemine girmesi sonrası oynaklığını artırdı. Geçen haftalarda Fed yönlü baskı yiyerek 1.786 dolar seviyesine kadar çekilen ons altın yeniden 1.850 dolar bandını yukarı yönlü kırdı.

  • Altın fiyatları neden yükseliyor?
  • Altın fiyatlaması için öne çıkan gelişmeler neler?
  • Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

İşte altın alım satımı yapacaklar için günlük haber bülteni ve canlı altın fiyatları...



ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ HAFTA YENİ REKOR

Altın gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlayarak 981 TL'yi aşarak 2022'in rekorunu tazeledi. Altın ons fiyatı ise 1850-1865 dolar bandında dalgalanmasını sürdürüyor.

Analistler, ABD'de tarım dışı istihdam ve Bej Kitap raporu, Avro Bölgesi ve Almanya'da enflasyon, yurt içinde büyüme, enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Altın uzmanları, gram altın fiyatları için belirleyici olan altın ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Ekonomistlere göre, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı. Bu açıklama faiz artırım sürecinin yaz aylarının ardından yavaşlayacağı beklentisini artırdı. Bu beklenti de piyasalardaki likiditenin bir miktar daha süreceği algısını güçlendirerek altın fiyatları için destek oldu.

ALTIN FİYATLARI 30 MAYIS 2022 BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 979,67
SATIŞ (TL) 979,90

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 1.596,00
SATIŞ (TL) 1.610,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 893,15
SATIŞ (TL) 897,99

Canlı Rakamlar 22 Ayar Bilezik Fiyatı İçin Tıklayınız!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 6.372,00
SATIŞ (TL) 6.416,00

Canlı Rakamlar Cumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

ONS ALTINI FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.859,79
SATIŞ (USD) 1.860,08

Canlı Rakamlar Ons Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ, ALTIN UZMAN YORUMLARI, CANLI ALTIN FİYATLARI EN HIZLI EN DOĞRU SABAH.COM.TR'DE!

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gram altın yeni haftaya yeni rekorla başladı! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı ve güncel gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA