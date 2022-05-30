ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Ekonomistlere göre, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı. Bu açıklama faiz artırım sürecinin yaz aylarının ardından yavaşlayacağı beklentisini artırdı. Bu beklenti de piyasalardaki likiditenin bir miktar daha süreceği algısını güçlendirerek altın fiyatları için destek oldu.

ALTIN FİYATLARI 30 MAYIS 2022 BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI



ALIŞ (TL) 979,67

SATIŞ (TL) 979,90

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