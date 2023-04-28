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Giriş Tarihi: 28.4.2023 13:32

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndan 2 dakikalık seyahat videosu

Açılışı 26 Nisan'da gerçekleştirilen Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahatin hazırlanan zaman atlamalı (time-lapse) 2 dakikalık video görüntüleri, güzergahtaki ilginç detayları gözler önüne seriyor.

AA
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’ndan 2 dakikalık seyahat videosu

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, 26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla açılmıştı. Hat dün, ücretsiz yolcularıyla ilk seferini Ankara-Sivas ve Sivas-Ankara güzergahlarında gerçekleştirdi. Söz konusu hat ile Ankara ile Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşerken 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate indi.

Anadolu Ajansı ekiplerinin trende çektikleri görüntüler, zaman atlamalı çekim tekniğiyle 2 saat süren tren yolculuğunu 2 dakikada özetliyor. Görüntüler, Ankara'dan hareket eden trenin Kırıkkale ve Yozgat istasyonlarında beklemesinin ardından Sivas'a ulaşmasını özetliyor. Videoda, trenin kimi zaman 252 kilometre/saat hıza ulaştığı görülürken hat üzerinde inşa edilen tünellerden geçiş anları da yer alıyor.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahat 2 dakikalık videoda

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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndan 2 dakikalık seyahat videosu
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