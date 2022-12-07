Asgari ücret zammı herkese yansıyacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret, vergi indirimi nedeniyle asgari ücretin üzerinde çalışanların eline geçen net ücretleri de artıracak. Türk-İş pazarlığa açlık sınırı olan 7 bin 785 lirayla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da işçi, işveren, kamuoyunun beklentilerini içeren asgari ücret anketiyle oturdu. İşçi, işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu. Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.Toplantıda, TÜİK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomideki gelişmelere ilişkin bir sunum hazırlaması, asgari ücretli işçinin geçinebilmesi için gerekli rakamın belirlenmesi talebinde bulunuldu. 14 Aralık'ta yapılacak ikinci toplantıda iki kurumdan gelen rakamlar değerlendirilecek. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş toplantısı Başkanlar Kurulu'nu topladı. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katıldığı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınarak izlenecek strateji belirlendi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Biz masaya 5 bin 500 lira ile oturmayacağız, açlık sınırı olan rakamla (7 bin 785 lira) oturacağız. Onun üzerinde işveren ve hükümet ne rakam getirecek görelim. Gıda enflasyonu ortada, yoksulluk ortada. Katılmadığımız bir rakam olursa o masada olmayız, bunu da imzalamayız. Asgari ücret, geçim ücreti oldu, çalışanları bu sarmaldan çıkartmak lazım" diye konuştu. Atalay, vergi dilimi sorunuyla ilgili devletin düzenleme yapması gerektiğini belirtti. Yeni asgari ücret, bu yıl uygulanmaya başlayan vergi muafiyeti nedeniyle sadece asgari ücretlileri değil bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Asgari ücretle birlikte çalışanların vergi dışı kalan kazanç tutarı da artacak. Ücret geliri elde eden bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor.Bakanlığın asgari ücrete ilişkin Türkiye genelinde yaptığı araştırma sonucuna göre, kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu. Ankette, "Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi?" sorusuna katılımcıların yüzde 60'ı yeterli olmadığı, yüzde 30'u yeterli olduğu, yüzde 10'u ise ne yeterli ne de yetersiz olduğu cevabını verdi.İşçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 liranın üzerindeyken, işverenlerin beklentisi 7 bin lira oldu. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 lira olarak hesaplandı. İşverenlerin yüzde 68.8'i asgari ücretin artırılmasının işsizliği artıracağını düşünüyor.Ankette katılımcılara kişisel aylık gelirleri soruldu. Buna göre, yüzde 26.8'i asgari ücret, yüzde 15.8'i 5 bin 500 lira ve altı, yüzde 24.8'i 5 bin 501-8 bin lira arası, yüzde 17.6'sı 8 bin 1-10 bin lira arası, yüzde 11.1'i 10 bin 1 ila 15 bin lira arası yüzde 3.9'u ise 15 bin 1 lira ve üzerinde aylık gelire sahip olduğunu belirtti."Asgari ücret ile ilgili açıklamaları takip ediyor musunuz?" sorusuna işçilerin yüzde 80.4'ü takip ettiğini, yüzde 19.6'sı da takip etmediği yanıtını verdi. İşverenlerin ise yüzde 81.9'u açıklamaları takip ettiği, yüzde 18.1'i takip etmediği karşılığını verdi. Ne işçi ne işveren olan kamuoyunu oluşturan vatandaşlar ise bu soru üzerine yüzde 79.5'i asgari ücretle ilgili açıklamaları takip ettiği, yüzde 20,5'i ise takip etmediğini ifade etti.TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da, önceki gün yaptığı açıklamada asgari ücretin taban ücret olduğunu belirterek, "Makul olması gerekir. İmkânı ve gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde ücretler vermeye de teşvik ediyoruz" değerlendirmesini yaptı. Yılbaşında asgari ücrette tarihi bir mutabakata imza attıklarını ve asgari ücretten artık vergi alınmadığı anımsatan Akkol, asgari ücretten vergi almayan Avrupa'daki sadece 2 ülkeden birinin Türkiye olduğuna işaret etti.