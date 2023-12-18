Asgari ücretliye ‘geçim’ zammı

Milyonlarcaçalışanın merakla beklediği asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dünkü ikinci tur görüşmelerinin ardından üçüncü toplantısını da bu hafta yapacak. İşçi tarafı, asgari ücret zammında ev kirası, temel giderler, geçim koşullarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, hükümet ve işverenin bu konudaki yaklaşımına göre üçlü mutabakatla sonuca gitmeyi umduklarını dile getirdi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında toplandı. İki saat süren toplantıda işçi heyeti adına Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetini temsilen de TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık yaptı. Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı.Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve Karayollarında çalışan bir taşeron işçinin de yer aldığı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı. Ağar, toplantıda herhangi bir rakam telaffuz etmediklerini belirterek, "Toplantıda TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve işverenin görüşleri alındı. Heyetimizdeki 4 işçi arkadaşımız geçim şartlarını anlattı. Görüşmeler süratle devam edecek" dedi.Görüşmelerinkısa zamanda mutabakatla bitirilmesini arzu ettiklerini belirten Ağar, bu hafta tekrar bir araya gelineceğini söyledi. Büyükşehirlerde ev kirasının 10 bin liradan aşağı olmadığını belirten Ağar, "Geçim koşulları, temel giderler, ev kiraları herkes tarafından biliniyor. Bu insanların geçiminin, alım gücünün düşünülmesi gerekiyor" diye konuştu.Asgariücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde: Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira, yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira, yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira, yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira.