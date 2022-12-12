Askerliği borçlanan 13 bin TL az ödeyecek

Asgari ücrette yeni tarifeyle birlikte 1 Ocak 2023 itibarıyla doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için 3 haftalık süresi bulunuyor. EYT kapsamında olup eksik primi bulunanlar borçlanma için dilekçe verip yasanın çıkmasını bekleyebilir. Sadece EYT'liler değil çalışanlar da borçlanarak emekliliklerini erkene çekebilir.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret zammını belirlemek için yarın ikinci toplantısını yapacak. Asgari ücret artışı sadece bu ücretle çalışanları değil bütün kamuoyunu yakından ilgilendiriyor.Yeni asgari ücretle beraber Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan borçlanmalar başta olmak üzere birçok ödeme kalemi artacak. Sigortalılar çalışmadıkları döneme ilişkin prim, hizmet sürelerini sonradan borçlanabilir.Çalışan kadınlar doğum, erkekler askerlik, doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık, avukatlık stajını yapanların staj süreleri, kısmi süreli çalışılan aylara ait eksik süreler borçlanılabiliyor. Borçlanma için ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek tutar da yüzde 32'sinin 7.5 katı kadar olup çalışanlar belirdikleri tutar üzerinden borçlanabilir.EYT kapsamında olup eksik primi bulunanlar borçlanma için dilekçe verip yasanın çıkmasını bekleyebilir. Yasa çıkınca da bir aylık süre bitmeden ödemesini gerçekleştirebilir. Bugün itibarıyla günlük 69 lirayla borçlanma imkânı bulunuyor.Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bugün 37 bin lirayla yapılabilecek olan askerlik borçlanması 55 bin liraya çıkacak. Böylece 18 ay askerliği borçlanan 13 bin lira daha az ödeyecek. Tek çocuk için 720 günlük borçlanma 50 bin lira tutarken yeni yılda bu tutar 75 bin liraya yükselmiş olacak. Bu yıl bir çocuk için 720 günü borçlanan da 25 bin lira az ödemiş olacak.Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin, aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği bildirildi. EYT düzenlemesi konusunda Meclis takvimi netleşmeye başladı. AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, 2023 yılı bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği ifade edildi. Teklifin, ocak ayında Meclise sunulması bekleniyor.Borçlanmaeksik prim gün sayısına katkı sağlarken emeklilik yaşını etkilemiyor. Yaşı doldurup prim günü eksik olanların emekliliğini erkene çeker. Kadınlar üç doğum için 6 yıllık süreyi borçlanabiliyor. Er ve erbaş olarak ya da yedek subay okulunda geçen süreler emeklilik için borçlanılabiliyor. Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabiliyor. Askerlik borçlanması çalışılmaya başlamadan önceki süre için de yapılabiliyor.Hizmet borçlanması için başvuru zorunluluğu bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bizzat yapılan başvuruların yanında e-devlet kapısından online başvuru hizmeti de tercih edilebilir.Sigorta primlerini borçlanma yoluyla ödeyenler işyerine başvurarak ödedikleri borçlanmaya ilişkin primlerin gelir vergisinden indirilmesini talep edebilir. Eğitim döneminde yapılan stajlar emekliliğe esas olan uzun vadeli sigorta primi olarak ödenmiyor. Bu nedenle sigorta başlangıcı kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanmasında başlangıç olarak kabul ediliyor. Staj sonrası doğum yapan kadın çalışanlar, tescil şartını yerine getirmiş kabul ediliyor.