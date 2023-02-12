Bakan Kirişci’den provokatif paylaşımlara cevap! Barajlarda tehlike yok

"HİÇBİR TEHDİT SÖZ KONUSU DEĞİL"



Bakan Kirişçi'nin açıklamalarından satır başları;

"Barajlarla ilgili yalanlar, dezenformasyon yardım çalışmasını olumsuz etkiledi. Bunlar insan olup olmadıklarını konusunda bir değerlendirmemiz oldu. Deprem bölgesinde 140 baraj ve gölet bulunmakta, hiçbir tehdit söz konusu değil. Barajlarımız DSİ ekiplerimiz tarafından günlük olarak kontrol ediliyor.