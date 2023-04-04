Bakan Kurum ’Sadece ev değil’ diyerek duyurdu: ’Yaşam alanı inşaa ediyoruz’





"KÖY EVLERİ BÖLGESEL OLARAK KÖY HALKININ FARKLI İHTİYAÇLARINA GÖRE 5 FARKLI TİP OLARAK TASARLANDI"

Köy evleri projeleri bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak tasarlandı. Bakanlık açıklamasında, konutların tüm tip planları ortalama brüt 122-127 metrekare, net 102-106 metrekare büyüklükte ve tüm tipler 3+1 oda sayısında daire planlaması yapıldığı belirtildi.