Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen İstanbul Finans Merkezi Zirvesi'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomi gündemine ilişkin gelen soruları yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her kesimi rahatlatacak düzenlemeler için talimat verdiğini bildiren Bakan Nebati, enflasyonun üzerindeki maaş artışları için çalışmalar yapıldığını belirtti. Nebati, yaz aylarında enflasyondaki düşüşün hızlanacağını açıkladı.

Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yaz aylarında düşüş hızlanacak

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ YAZ AYLARINDA HIZLANACAK"

Yüzde 43 seviyesine gelen bir enflasyon var. Önümüzdeki aylarda özellikle de Türkiye biliyorsunuz bulunduğu coğrafi ortam itibariyle de mevsimsel şartlardan dolayı zaman zaman fiyatlarda votalite biraz yüksek olabiliyor. Gerek mevsim şartları gerekse de önümüzdeki süreçte enflasyonun gıda tarafındaki baskısının azalacağını çok net bir şekilde öngörüyoruz. Dikkat ettiyseniz sadece Türkiye'de değil dünyada gıda enflasyonu genel enflasyonun üzerinde gidiyor.

Enflasyondaki düşüş baz etkisinden çıktı. Bu düşüş artık alınan tedbirlerle oluyor. Ülkemizde yurt dışı kaynaklı bir enflasyon baskısı kalmadı. Yaz aylarda düşme trendi kendisini çok açık bir şekilde hissettirecek.

"ÇALIŞAN, EMEKLİ VE MEMURA ENFLASYON ÜZERİNDE MAAŞ ARTIŞI YAPILACAK"

Memur ve emekli zammı içinde açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Tüm çalışanlar, emekli ve memur enflasyona ezdirilmeyecek yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. Bizimde bu yönde uygulamalarımız var. Geçen yıl asgari ücret yüzde 100'ün üzerinde arttı. Yine aynı şekilde emekli ve memurlara da yapılan zamlar hepsi enflasyonun üzerindeydi. En düşük emekli maaşını da 7500 TL'ye çıkardık. 7500 TL üzerindeki emekli maaşları içinde bir çalışma yapıyoruz. Burada Cumhurbaşkanımız talimatı verdi. Çalışanlar, emekliler ve memurlar dahil herkesi rahatlatacak düzenlemeler için biz kaynak üretmeye hazırız.