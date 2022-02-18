SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurmuştu! 4 milyon haneye doğal gaz desteği başvuruları bugün başlıyor

Son dakika haberi... Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nca ısınma desteği olarak verilen kömür yardımı artık doğalgaz desteği olarak da verilecek. Bugünden itibaren alınacak başvurular ile 4 milyon haneye 3 milyar liralık doğalgaz desteği sağlanacak.