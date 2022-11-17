BAYKAR’dan gururlandıran paylaşım: Biz bu cihana sığmayız…

Öte yandan BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Türkiye'nin savunma sanayiine güç katan teknolojiler, dünya standartlarının üzerinde performans göstererek rakiplerini geride bırakıyor.

Yerli ve milli İHA/SİHA'lara tüm dünyadan yoğun ilgi gösterilirken, pek çok dünya ülkesi tarafından da talep ediliyor.