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Giriş Tarihi: 17.11.2022 22:52 Son Güncelleme: 17.11.2022 22:54

BAYKAR’dan gururlandıran paylaşım: Biz bu cihana sığmayız…

Türkiye'nin yerli ve milli İHA'larını geliştiren BAYKAR, gururlandıran bir paylaşımda bulundu. Yapılan videolu paylaşımda, BAYKAR tarafından geliştirilen insansız hava araçlarına yer verilirken “Biz bu cihana sığmayız…” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu görüntülerde yerli ve milli İHA'ların kabiliyetleri ve TEKNOFEST'te sergilenen milli teknoloji ürünlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anlar yer aldı.

BAYKAR’dan gururlandıran paylaşım: Biz bu cihana sığmayız…

Türk Savunma Sanayi ve teknolojik gelişmelerde önemli rolü bulunan BAYKAR, sosyal medya hesabından gururlandıran bir paylaşımda bulundu.

"BİZ BU CİHANA SIĞMAYIZ"

Yapılan videolu paylaşımda 'Biz bu cihana sığmayız' ifadeleri kullanıldı. Söz konusu görüntülerde yerli ve milli İHA'ların kabiliyetleri yer alırken, TEKNOFEST'te sergilenen milli teknoloji ürünlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anlara da yer verildi.

BAYKAR'dan gurulandıran paylaşım: Biz bu cihana sığmayız… | Video

Öte yandan BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Türkiye'nin savunma sanayiine güç katan teknolojiler, dünya standartlarının üzerinde performans göstererek rakiplerini geride bırakıyor.

Yerli ve milli İHA/SİHA'lara tüm dünyadan yoğun ilgi gösterilirken, pek çok dünya ülkesi tarafından da talep ediliyor.

BAYKAR BAYRAKTAR TB2

Aralıksız 27 saat uçuş süresiyle ve zorlu hava koşullarındaki dayanıklılığıyla rakiplerinin önüne geçen Bayraktar TB2, 8 bin 200 metre irtifaya ulaşan ilk insansız hava aracı olarak tarihe geçti.

Tüm parçalarının Türkiye'de üretildiği Bayraktar TB2, bünyesinde üç adet yer veri terminali, yer destek ekipmanı ve iki adet uzak video terminali barındırıyor.

AKINCI

BAYKAR yapımı Akıncı SİHA'lar, düşman birliklerinin hava savunma sistemlerinin etkili menziline dahi girmeden 200 kilometreyi aşkın etkili menzili sayesinde SOM seyir füzelerini bırakabiliyor.

Ayrıca Akıncı SİHA'lar, 30 bin fit irtifada kalarak rakiplerine kıyasla bariz farkla uçuş üstünlüğünü sağlıyor.

KIZILELMA

BAYKAR tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, 2023'ün ilk aylarında havalanacak.

Bayraktar Kızılelma, yüksek ve agresif manevra kabiliyetiyle görev yapacak, 5 saat havada kalabilecek, 35 bin fit operasyonel irtifaya çıkabilecek. İHA teknolojisinin dünyada geldiği son noktanın örneklerinden olan Bayraktar Kızılelma, 6 ton kalkış ağırlığı ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesiyle rakiplerine fark açacak.

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BAYKAR’dan gururlandıran paylaşım: Biz bu cihana sığmayız…
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