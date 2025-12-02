Bitcoin "ölümün" kıyısında! Kripto para uzmanı perde arkasını açıkladı

BİTCOİN ÖLÜM EŞİĞİNDE

Bitcoin'in denge noktası bulmaya çalıştığını söyleyen Başkaya, hareketli ortalamaların ve çeşitli indikatörlerin olumsuz etkilenmesiyle piyasada teknik olarak "ölüm kesişimi" denilen bir tablonun oluştuğuna vurgu yaptı.

Bitcoin neden düştü? Bitcoin'deki sert düşüşün arkasında ne var? | Video

Kripto paralarda düşüşün en somut nedenlerinden birisinin kurumsal çıkışlar olduğunu belirten Başkaya, Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 4.3 milyar dolarlık bir çıkış yaşandığını söyledi. Uzman isim, kurumsal yatırımcıların ciddi anlamda kâr realizasyonu yaptığını ve bunun piyasada satış baskısı oluşturduğunu dile getirdi.