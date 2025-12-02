Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 2.12.2025 15:04 Son Güncelleme: 2.12.2025 15:05

Bitcoin "ölümün" kıyısında! Kripto para uzmanı perde arkasını açıkladı

Amiral kripto para birimi Bitcoin'de tarihi düşüş sürüyor. A Haber canlı yayınına konuk olan kripto para uzmanı Mete Ali Başkaya yaşanan sert düşüşün perde arkasını açıkladı. Bitcoin'in 'ölüm kesişiminde' olduğuna vurgu yapan Başkaya, yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Bitcoin ölümün kıyısında! Kripto para uzmanı perde arkasını açıkladı

Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar, Fed'in faiz kararına yönelik baskıyla sert düşüşe geçti. Amiral kripto para birimi 116 bin dolardan hızla 85 bin doların hızla altına indi. Nisan 2025'ten beri en düşük seviyesini gören Bitcoin için kripto para uzmanı Mete Ali Başkaya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

A Haber canlı yayınına katılan Başkaya, teknik olarak Bitcoin'in "ölüm kesişimi"nde olduğuna vurgu yaparak yatırımcıları uyardı.

BİTCOİN ÖLÜM EŞİĞİNDE

Bitcoin'in denge noktası bulmaya çalıştığını söyleyen Başkaya, hareketli ortalamaların ve çeşitli indikatörlerin olumsuz etkilenmesiyle piyasada teknik olarak "ölüm kesişimi" denilen bir tablonun oluştuğuna vurgu yaptı.

Bitcoin neden düştü? Bitcoin'deki sert düşüşün arkasında ne var? | Video

Kripto paralarda düşüşün en somut nedenlerinden birisinin kurumsal çıkışlar olduğunu belirten Başkaya, Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 4.3 milyar dolarlık bir çıkış yaşandığını söyledi. Uzman isim, kurumsal yatırımcıların ciddi anlamda kâr realizasyonu yaptığını ve bunun piyasada satış baskısı oluşturduğunu dile getirdi.

BITCOIN'DEN KAÇAN ALTINA YÖNELDİ

Kripto paralarda bir kaçış sürecinin başladığını belirten Başkaya, "Bitcoin'den kaçan yatırımcıları, daha güvenli bir liman gördükleri altına yöneldi. Altında yükselme dalgası oldu." dedi.

KRİPTO PARA YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Başkaya, kripta para yatırımcılarının portföy yönetimi konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti. Başkaya, "Yatırım uzun vadede yapılır. Bitcoin olarak tutulmasını her zaman için öneriyoruz. Alt coinlerde dikkatli bir şekilde alım satım yapılmasını, çok dikkatli fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek için portöy yönetimi çok önemli. Porföyler mutlaka çeşitlendirilmeli. Zira sonra üzülecek bir durum söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

