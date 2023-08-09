Cennet meyvesi incir ihracat yolcusu

Ege'nin önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen taze incir, başta Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Taze incirin ihracatı 31 Temmuz'dan itibaren başladı. Kesim tarihi 6 Ağustos, ihracat tarihi ise 7 Ağustos olarak belirlenen siyah incir de raflarda yerini aldı. 2022 yılında Türkiye'nin taze incir ihracatından 58 milyon dolarlık döviz geliri eldilirken bu rakamın 100 milyon dolara yükseltilmesi hedefleniyor.Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sektöre dair son gelişmeleri paylaştı.2022'de 24 bin 16 ton taze incirin yaklaşık 60 ülkeye ihraç edildiği bilgisini veren Uçak, "Türkiye taze incir ihracatından 58 milyon dolarlık döviz geliri elde etti" dedi.Taze incir ihracatının 45 milyon dolarlık diliminin Bursa siyah incirinden elde edildiğini aktaran Uçak, "Sarı lop incirin ihracatı ise 12 milyon dolar oldu. 2023 yılında 100 milyon dolarlık taze incir ihracatı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Uçak, geçen yıl 39 ülkeye gönderilen sarı lob incir ihracatında Rusya'nın 3.1 milyon dolarla birinci sırada olduğunu ekledi.Başkan Uçak, "Türkiye, 2022 yılında 47 ülkeye Bursa siyahı taze incir ihraç ederken ilk sırada 17.6 milyon dolarlık taleple Almanya yer aldı. Hollanda'ya 4.2 milyon dolarlık Bursa siyahı ihraç edilirken, Avusturya 3.4 milyon dolar, Birleşik Krallık 3.3 milyon dolarlık taleple üçüncü sıraya adını yazdırdı. Sarı lop ihracatında Rusya Federasyonu 4.1 milyon dolarla zirvede yer alırken, Almanya'dan 3.5 milyon dolarlık sarı lop talebi geldi. Hong Kong ise 1 milyon dolarlık sarı lop ithal ederek üçüncü ülke oldu. Bu ürünü ihraç ettiğimiz ülke sayısı 40 olarak kayıtlara geçti" diye konuştu.