Dev işbirliği! Kalyon Holding Türkiye için ürettiği değeri dünyaya taşıyor

Kalyon Holding, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden International Holding Company'nin iştiraki International Energy Holding (IEH) ile enerjide stratejik iş birliğine imza attı. Anlaşma ile holding, Kalyon Enerji hisselerinin yüzde 50'sini IEH'e devredecek.

Söz konusu ortaklık anlaşması çerçevesinde, dünyanın enerji alanındaki gelecek tasarımında etkin rol üstlenecek olan Kalyon Holding; Türkiye için ürettiği değeri Kalyon Enerji markasıyla dünyaya taşıyacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kalyon Holding, faaliyette bulunduğu enerji sektöründe, sadece ülkemiz adına değil dünya çapında önemli bir stratejik ortaklığa imza attı. Kalyon Enerji, yerel yatırımlarının yanı sıra uluslararası düzeyde hayata geçireceği bu birliktelik sayesinde, Türk şirketlerinin tüm dünyada pazar payının ve güvenirliğinin artmasında da önemli bir görev üstleniyor.

Hem Türkiye'de hem de dünyada artan nüfusun gelecekteki enerji ihtiyacının yaşama uyumlu kaynaklardan karşılanabilmesi için Ar-Ge çalışmalarını ve yatırımlarını sürdüren Kalyon Holding; enerji alanındaki bilgi birikimini daha yaşanılabilir yarınlar için bölgesine ve dünyaya yaymaya hazırlanıyor. Bu vesileyle; Birleşik Arap Emirlikleri'nin en hızlı büyüyen yatırım şirketlerinden ve Abu Dhabi Borsası'nda halka açık olan International Holding Company PJSC'nin iştiraki International Energy Holding (IEH) ile enerji alanında stratejik iş birliğine imza atan Kalyon Holding, Türkiye'yi bir üst lige çıkartıyor. Süreç, ilgili otoritelerin onayının ardından resmi olarak tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, söz konusu anlaşmanın sadece iki ülke adına değil, bölgesel çapta da büyük bir öneme haiz olduğunun altını çizerek, IEH ile yaptıkları görüşme ve karşılıklı değerlendirme sonunda, Kalyon Enerji hisselerinin yüzde 50'sini devretme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Anlaşmanın, Kalyon Holding'in global marka olma yolunda en önemli kilometre taşlarından biri olacağına vurgu yapan Kalyoncu şu bilgileri verdi:

"Enerji sektöründe attığımız adımlar ve hayata geçirdiğimiz yatırımlar, bugüne kadar yabancı yatırımcıların ilgisine mazhar olmuştu. IEH ile gerçekleştirdiğimiz görüşme ve karşılıklı değerlendirme sonunda, Kalyon Enerji hisselerinin yüzde 50'sini devretme konusunda anlaştık. Bu beraberlik Kalyon Holding'in global marka olma yolunda en önemli kilometre taşlarından biri olacak. Kurumumuza ve ülkemize duyulan güvenin bir göstergesi olan bu tarihi imza ile inşaat, enerji ve havacılık gibi stratejik alanlarda derinleşmeye ve gıda gibi yeni alanlara girmeye; Holdingimizin ve Türkiye'nin bayrağını farklı coğrafyalarda gururla dalgalandırmaya, ülkemize daha çok yatırım yaparak ekonomiye, büyümeye, istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz. İklim değişikliği çağımızın belirleyici zorluğu olduğu için, dünyayı sürdürülebilir bir yeşil ekonomiye dönüştürme çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz."

Cemal Kalyoncu, hisse devrinden elde edilecek tutarın ülkemize kayda değer bir döviz girdisi sağlayacağını da vurgulayarak; bu gelirin sadece sözleşmeye konu olan Kalyon Enerji'ye ait projelerin büyüme ve gelişiminde değil, aynı zamanda dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim tesisi konumundaki Kalyon PV'nin halihazırda 1000 MW olan üretim kapasitesinin 2000 MW'a çıkarılmasıyla birlikte, yeni güneş ve rüzgâr enerjisi üretimi yatırımlarında kullanılacağını belirtti.

Kalyon Holding daha önce yaptığı önemli yatırımlarla, tek çatı altında 4 fabrika barındıran Kalyon PV'nin başta 500 MW olan üretimini 1000 MW'a kadar çıkarmıştı.