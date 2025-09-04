Dönüşümde vatandaşın maliyetini azaltacak istisna

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi tebliğleri yürürlüğe girdi. Savunma sanayi, vakıflar, kentsel dönüşüm projeleri, sanayi ve turizm yatırımları, akaryakıt ithalatı ve KDV iade süreçleri başta olmak üzere birçok alanda yeni istisna ve uygulama esasları devreye alındı. Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi tebliğlerinde değişiklik yapan düzenlemeler dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek arsa ve arazi teslimlerinde KDV istisnası uygulanacak. Bu gelişme, Türkiye genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde maliyetleri düşürerek vatandaşın yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

SAVUNMAYA DESTEK

Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlıkları, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere taşıt teslimleri ilgili kanunda yapılan değişikliğe uygun şekilde istisna kapsamına alındı. Ayrıca savunma projeleri kapsamında alınan araçların üretiminde kullanılacak mal ve hizmet alımları da KDV istisnası kapsamında olacak. KDV Kanunu'na eklenen hükümlerle birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen mazbut vakıfların taşınmaz satışlarında KDV alınmayacak. Bu adım, vakıf gelirlerinin korunmasını ve kamu hizmetlerinin desteklenmesini amaçlıyor. ÖTV Tebliği değişikliğiyle birlikte ulusal güvenlik kurumlarının taşıt alımlarında uygulanacak ÖTV istisnası yeniden düzenlendi. Bu istisna da, kamu kurumlarının taşıt temininde mali yüklerini azaltacak.

AKARYAKIT FARKINA SON

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle birlikte akaryakıt ithalatında KDV farkı kaldırıldı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'na paralel olarak yapılan düzenlemeyle; teminat karşılığı ithal edilen akaryakıt ürünlerinin ÖTV teminatı, artık ithalat sırasında KDV matrahına dahil edilecek. Bu sayede uzun süredir sektörde sorun yaratan ithalat ve yurtiçi alımlar arasındaki vergi farkı giderilmiş oldu.

KDV AVANTAJI 2028'E KADAR SÜRECEK

Teşvik belgesi sahibi yatırımcılar için güzel bir haber de geldi. Sanayi ve turizm yatırımlarında teşvik kapsamındaki inşaat işlerine uygulanan KDV istisnası 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı. Bu kararla, uzun vadeli yatırım planı yapan mükellefler vergi avantajı elde etti. Küçük tutarlı iade başvurularının azaltılması amacıyla; KDV iade taleplerinde asgari tutar 2.000 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildi. Bu artış, hem Gelir İdaresi Başkanlığı'nın iş yükünü azaltacak hem de vergi sürecini daha verimli hale getirecek.

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ NASIL OLACAK?

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yapılan değişiklikler de belli oldu. Kanundaki değişiklikle verimli yatırımların teşvik edilmesi amacıyla, indirimli kurumlar vergisi, indirim hakkının kullanılabileceği ilk dönemden itibaren en fazla 10 hesap dönemi boyunca ve yüzde 60 oranında uygulanacak. Tebliğde indirimli vergi uygulamasına ilişkin Cumhurbaşkanı'na verilen yetkilere ilişkin açıklamalar da yer aldı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı, illeri ve ilçeleri sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerine göre gruplandırarak, bu bölgelerdeki yatırımlar için yüzde 50'yi aşmayacak şekilde yatırıma katkı oranı belirleyebilecek. Cumhurbaşkanı yatırıma katkı tutarının yüzde 50'sini ve hak edilen katkı tutarını geçmemek üzere, yatırım ve işletme dönemi ayrımı yapılmaksızın, indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap dönemi dahil 4'üncü hesap döneminin sonuna kadar, kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına söz konusu dönem boyunca indirimli kurumlar vergisi uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak. Değişiklikle yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapan şirketlerin aldığı yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki uygulama usullerinin çerçevesi de belirlendi.