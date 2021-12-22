Döviz endeksli TL mevduat (Kur korumalı TL mevduat) sistemi için ayrıntılar açıklandı! Başkan Erdoğan duyurmuştu

YENİ SİSTEMLE TL MEVDUAT GETİRİSİ KUR ARTIŞININ ÜZERİNDE OLACAK

Yeni sistemle beraber bankadaki TL varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi, yatırımcı elde edecek. Ancak mevduat getirisi kur artışından düşük olursa bu fark doğrudan vatandaşa ödenecek. Ayrıca bu kazancın stopaj vergisinden de muaf tutulacağı bildirildi.

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