Döviz endeksli TL mevduat (Kur korumalı TL mevduat) sistemi için ayrıntılar açıklandı! Başkan Erdoğan duyurmuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı alınan önlemleri Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı. Açıklanan yeni uygulamalar içerisinde 'Döviz endeksli TL mevduat sistemi' dikkat çekerken, son günlerde zirve yapan döviz kurları için de rüzgar tersine döndü.
YENİ SİSTEMLE TL MEVDUAT GETİRİSİ KUR ARTIŞININ ÜZERİNDE OLACAK
Yeni sistemle beraber bankadaki TL varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi, yatırımcı elde edecek. Ancak mevduat getirisi kur artışından düşük olursa bu fark doğrudan vatandaşa ödenecek. Ayrıca bu kazancın stopaj vergisinden de muaf tutulacağı bildirildi.
SON DAKİKA | Döviz endeksli TL mevduat sistemi için ayrıntılar açıklandı! Başkan Erdoğan duyurmuştu | Video
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun" dedi.
Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 21, 2021
Milletimize hayırlı olsun.
SON DAKİKA | DÖVİZ ENDEKSLİ TL MEVDUAT İLE İLGİLİ AYRINTILAR AÇIKLANDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama ile 'Döviz endeksli TL mevduat' ile ilgili ayrıntılar açıklandı. İşte 4 maddede yeni dövize endeksli TL mevduat sistemi...
Döviz endeksli TL mevduat sistemi (Kur korumalı TL mevduat) ile ilgili ayrıntılar açıklandı!
"KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT" DEVREYE ALINDI"
Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.
"BU ÜRÜNDE STOPAJ UYGULANMAYACAK"
Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.
"KUR FARKI HESAPLAMASI HER GÜN SAAT 11:00'DE DOLAR ÜZERİNDEN OLACAK"
Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.
"KURDAN DÜŞÜK OLAN HESAP BAKİYESİ GÜNCELLENECEK"
Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.
Öte yandan söz konusu ürünün katılım Bankacılığında uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.
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