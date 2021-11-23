Dövizdeki fiyat gerçekçi değil

Merkez
Bankası, döviz kuruda yaşanan hareketlerle ilgili olarak açıklamada bulundu. Açıklamada, Merkez Bankası
'nın kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü olmadığını hatırlatarak, "Merkez Bankası sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur" denildi.
DOLARDA HACİMSİZ HAREKET
Türkiye'yi bir erken seçim ile faiz artırımına gitmeye zorlamak için başlayan kur atağı dün de devam etti. Dolar spekülatif işlemlerle hacimsiz bir şekilde gün içerisinde yüzde 18'e yakın değer kazanarak 13.45 lirayı gördü. Kur daha sonra yüzde 9 düşerek 12.30 TL'nin altına indi. Neredeyse hiç alım satımın olmadığı piyasada fiktif işlemlerle kur yukarı taşınarak yaratılmaya çalışılan olumsuz havaya rağmen borsa kapanış rekoru ile tarihi zirvesini yeniledi.
İŞ DÜNYASINDAN DESTEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide kurtuluş savaşı yapıldığına ilişkin açıklamalarına iş dünyasından destek geldi. Ankara Ticaret Odası
Başkanı Gürsel Baran
, Türkiye ekonomisinin, cari açığını kapatabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtirken, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği
Genel Başkanı Orhan Aydın da, "Faiz ve kur baskısını kırarak ekonomik bağımsızlığımızı sağlayacağız" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN KAVCIOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
ile dün bir araya geldi. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
'nın ardından ekonomi kurmayları ve bürokratları bir araya gelen Erdoğan, piyasalarda son günlerde yaşanan dalgalanmalarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Başkanı Başkanı Kavcıoğlu ile de görüşürken, kurda yaşanan hareket, küresel gelişmeler ve enflasyona ilişkin değerlendirmeler yapıldı.