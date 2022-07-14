Dünyaca ünlü ekonomistten peş peşe Türkiye ekonomisi analizleri: Güzel günler yakın

Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisi ile ilgili grafiklerle beraber peş peşe analizler paylaştı.
Gelişmekte olan ülke ekonomileri arasında Türkiye'nin ihracatta patlama yapan birkaç ülkeden birisi olduğunu ifade ederek, bu ihracatın net büyümeye katkısına dikkat çekti.
İşte Brooks'tan dikkat çeken o paylaşımlar:
"TÜRKİYE'NİN İHRACATI SÜREKLİ OLARAK NET BÜYÜMEYE KATKI VERİYOR"
Gelişmekte olan ülke ekonomileri arasında Türkiye ihracatın patlama yaptığı birkaç ülkeden biridir. İhracatın net büyümeye katkısına bakın.
Sol üste Meksika'da, sağ üste Güney Afrika'da ve sağ altta Arjantin'de net ihracatın büyümeye katkısı negatif.
"GÜZEL GÜNLER GELİYOR"
Sol atta yer alan grafikte görüldüğü gibi yalnızca Türkiye'nin ihracatında sürekli olarak büyümeye katkı var. Türkiye ekonomisi için güzel günler geliyor.
Turkey is one of the few EMs where exports boom. Look at the contribution of net exports to growth: negative in Mexico (top left), South Africa (top right) & Argentina (bottom right). Only Turkey has consistently positive contributions (bottom left). Better days are coming... pic.twitter.com/eA4fBGk5QQ— Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) July 14, 2022
Brooks, geçtimiz gün de sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı yorumlar yapmıştı.
"MAKRO İSTİKRAR SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİ PATLAMA YAPABİLİR"
Türkiye ekonomisi son 5 yılda gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde patlama yaşadı. Küresel ekonomisde başarılı olmak için ihracatta rekabet gücü Türkiye'de fazlasıyla var. Tek gereken makro istikrar ve sonrasında Türkiye ekonomisi patlama yapabilir.
Turkey is a growth boom waiting to happen. Net exports, the difference between exports and imports, have been a positive growth driver for over a year (pink), a sign just how competitive Turkey's export sector has become. All that's needed is macro stability and Turkey will boom! pic.twitter.com/oRdLPXb2EK— Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) July 14, 2022