Dünyaca ünlü ekonomistten peş peşe Türkiye ekonomisi analizleri: Güzel günler yakın

"MAKRO İSTİKRAR SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİ PATLAMA YAPABİLİR"

Türkiye ekonomisi son 5 yılda gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde patlama yaşadı. Küresel ekonomisde başarılı olmak için ihracatta rekabet gücü Türkiye'de fazlasıyla var. Tek gereken makro istikrar ve sonrasında Türkiye ekonomisi patlama yapabilir.