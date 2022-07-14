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Giriş Tarihi: 14.7.2022 13:15 Son Güncelleme: 14.7.2022 13:20

Dünyaca ünlü ekonomistten peş peşe Türkiye ekonomisi analizleri: Güzel günler yakın

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Dünyaca ünlü ekonomistten peş peşe Türkiye ekonomisi analizleri: Güzel günler yakın

Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks, gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye'nin ihracatta patlama yapan birkaç ülkeden birisi olduğunun altını çizerek, net ihracatın büyümeye katkısını, Meksika, Güney Afrika ve Arjantin gibi ülkelerle kıyaslayarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisi ile ilgili grafiklerle beraber peş peşe analizler paylaştı.

Gelişmekte olan ülke ekonomileri arasında Türkiye'nin ihracatta patlama yapan birkaç ülkeden birisi olduğunu ifade ederek, bu ihracatın net büyümeye katkısına dikkat çekti.

İşte Brooks'tan dikkat çeken o paylaşımlar:

"TÜRKİYE'NİN İHRACATI SÜREKLİ OLARAK NET BÜYÜMEYE KATKI VERİYOR"

Gelişmekte olan ülke ekonomileri arasında Türkiye ihracatın patlama yaptığı birkaç ülkeden biridir. İhracatın net büyümeye katkısına bakın.

Sol üste Meksika'da, sağ üste Güney Afrika'da ve sağ altta Arjantin'de net ihracatın büyümeye katkısı negatif.

"GÜZEL GÜNLER GELİYOR"

Sol atta yer alan grafikte görüldüğü gibi yalnızca Türkiye'nin ihracatında sürekli olarak büyümeye katkı var. Türkiye ekonomisi için güzel günler geliyor.

Brooks, geçtimiz gün de sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı yorumlar yapmıştı.

"MAKRO İSTİKRAR SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİ PATLAMA YAPABİLİR"

Türkiye ekonomisi son 5 yılda gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde patlama yaşadı. Küresel ekonomisde başarılı olmak için ihracatta rekabet gücü Türkiye'de fazlasıyla var. Tek gereken makro istikrar ve sonrasında Türkiye ekonomisi patlama yapabilir.

Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!

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Dünyaca ünlü ekonomistten peş peşe Türkiye ekonomisi analizleri: Güzel günler yakın
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