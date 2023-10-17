Dünyada bir ilk İGA kendi elektriğini üretecek

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile küresel havacılık sektörünün en önemli etkinliklerinden biri kabul edilen '28. Routes World'e İstanbul'da ev sahipliği yaptı. 3 binden fazla üst düzey yöneticinin katıldığı Routes World'de havacılığın küresel bağlamdaki geleceği tartışıldı. Etkinlikte SABAH'ın sorularını yanıtlayan İGA CEO'su Selahattin Bilgen, "Önümüzdeki dönemde İGA GES ismini verdiğimiz elektrik tüketimimizin tamamını güneş santrallerinden sağlayacak bir yatırım planladık" dedi.'Sıfır Karbon 2050' hedefi olan havalimanlarından bir tanesi olduklarının altını çizen Bilgen, bu anlamda da ciddi yatırımları olduğunu kaydetti. Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki dönemde elektrik tüketimimizin tamamını güneş santrallerinden sağlayacak bir yatırım planladık. İGA Havalimanı İşletmesi'nin kendi projesi, 2024 bütçesinde yer alacak bir yatırım. İsmi de İGA GES olacak. 3 milyon metrekare büyüklüğe sahip Eskişehir'de yapılacak bir güneş enerjisi santrali İGA'nın tüm elektrik tüketimini karşılayacak. Yani yıllık 400 milyon kilovat saatlik elektrik üretimi gerçekleştirecek güneş enerjisi panelleri vasıtasıyla 76 milyon metrekarelik İGA'nın elektriği üretilecek. 2024'ün üçüncü çeyreğinde de projeyi devreye alacağız. Dünyada İGA'dan başka kendi elektriğini üreten bir havalimanı yok henüz, ilk olacak gibi görünüyor." 2023 yılının başından itibaren 60 milyon yolcuyu ağırlayan İGA'nın yılsonu hedefi 77 milyonu aşmak. Yeni projeleri hakkında da bilgi veren Bilgen, yatırımların dört etaptan oluştuğunu söyledi.Bilgen, "İkinci etap yatırımlarımızı tamamladığımızda dört ana üç yedek olmak üzere toplam 7 pistimiz olacak. Şu an 5 pistimiz var. Tüm yatırımlarımız tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacağız. İkinci etap yatırımlarımızın büyüklüğü toplamda 1.3 milyar euro. Dördüncü pisti 30 ay sonra hazır olacak. Sadece dördüncü pist için yapacağımız yatırım tutarı 900 milyon euro" dedi. İGA'da 96 adet havayolu şirketi olduğunu söyleyen Bilgen, Uluslararası Havacılık Konseyi'nin havalimanlarını 5 seviye ile sınıflandırdığını, İGA'nın şu an bu sıralamada üçüncü seviyede olduğunu sözlerine ekledi.İGA'NIN halka arzıyla alakalı henüz bir gündemleri olmadığını belirten Bilgen, "Biz refinansmandan sonra uzun bir süre boyunca finansman yapımızı sağlam bir yapıya oturttuk. Bütün bu yatırımları kendi kaynaklarımızla yapabilecek seviyedeyiz. Herhangi bir finansman ihtiyacı olmadığı için halka arz gündemimizde yok" dedi.