Emeklinin % 11.2, memurun % 17.55 zammı kesinleşti

Kasım ayı enflasyon oranının 0.87 olarak açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam da şekillendi. Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun oranının belirleyici olacağı ocak zammı için, kasım rakamının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık veri netleşti.

EN DÜŞÜK 18 BİN 771 TL

Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2.06, ağustosta yüzde 2.04, eylülde yüzde 3.23, ekimde yüzde 2.55 artış kaydetmişti. Kasım ayında ise bu oran yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık enflasyon zam oranı yüzde 11.20 olarak kesinleşti. Geriye aralık ayı enflasyon oranının netleşmesi kaldı. Bu doğrultuda 16 bin 881 TL olan en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ilk dört aylık yüzde 11.20'lik enflasyona göre, 18 bin 772 TL olarak kesinleşti.

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olarak gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı 18 bin 953 TL'ye çıkacak. Enflasyon yüzde 32 olursa 19 bin 100 TL, yüzde 33 olursa da en düşük maaş 19.242 TL seviyesinde hesaplanıyor. 5 aylık enflasyon verisine göre memur ve emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 17.55 oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş hesabında ise toplu sözleşme zammının yanısıra "enflasyon farkı" dikkate alınıyor. Buna göre 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı yüzde 17.55 enflasyona göre 26 bin 653 TL'ye yükselecek. 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 27 bin 653 TL'ye çıkacak.

MEMURA YÜZDE 17.55

Beş aylık enflasyona göre en düşük memur maaşı 1000 TL'lik seyyanen zamla 60 bin 371 TL'ye çıkacak. Üniversite mezunu memurun maaşı da 62 bin 856 TL'ye yükselecek.