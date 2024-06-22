Euro dolandırıcılık

Milyonlarca izleyiciyi ekran başına ve stadyumlara kilitleyen Avrupa Şampiyonası dolandırıcıların da hedefi oldu. Siber suçlular, popüler şirketlerin sahte siteleri üzerinden hediye bilet kampanyaları düzenliyor. Düşük fiyatlarla özel etkinlik yayınları sunan sahte yayın platformları türemiş durumda. İndirimli forma, atkı, şapka satan sahte online mağazalar vatandaşları ağına düşürüyor. Ünlü oyuncuların isimlerini taşıyan kripto paralar da getiri vaadiyle çeşitli platformlarda satılıyor. Uzmanlar, bilet, ürün veya hizmetleri yalnızca resmi ve saygın kaynaklardan satın alınmasını, 'büyük indirim' ve 'özel fırsat' adı altında sunulan hizmetlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.Kaspersky uzmanları, popüler bir Alman enerji şirketi gibi görünen ve EURO 2024 için hediye bilet sunan sahte bir sayfa keşfetti. Sahte sayfaya giriş yapıldıktan sonra kullanıcılardan isim, telefon numarası ve adres bilgilerini içeren bir form doldurmaları isteniyor. Daha sonra bu bilgileri çalıyorlar. Düşük fiyatlarla özel etkinlik yayınları sunan sahte yayın platformları da ödeme ve kişisel verileri sızdırıyor. Uzmanlar, yüzde 40 indirimle forma, atkı, şapka gibi taraftar malzemeleri satan sahte online mağazalara da dikkat çekiyor. Dolandırıcılar, EURO 2024'ün popülaritesinden faydalanarak ünlü oyuncuların isimlerini taşıyan paralar bile satıyor. Örneğin; Harry Kane'in adını taşıyan coinleri içeren dolandırıcılık deşifre oldu. Coin'leri sosyal medya platformları aracılığıyla tanıtan dolandırıcılar, getiriden yararlanmak isteyenleri ağına düşürüyor. Fiyat şişirildiğinde ise dolandırıcılar ellerindekileri satarak madeni paranın değerinin dakikalar içinde düşmesine neden oluyor.Uzmanlar EURO 2024 dolandırıcılarına karşı uyarılarda bulundu. Bilet, ürün veya hizmetlerin yalnızca resmi ve saygın kaynaklardan satın alınmasını öneren uzmanlar, yetkili satıcılar için etkinliğin resmi web sitesinin kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi. Büyük indirim ve özel fırsatlara karşı dikkatli olunması çağrısını yapan sektör temsilcileri, bilinmeyen web sitelerinde kişisel ve finansal bilgilerin paylaşılmasından kesinlikle kaçınılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı saldırılarına karşı korunmak için antivirüs ve güvenlik yazılımlarının güncel tutulması da öneriler arasında.