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Giriş Tarihi: 18.1.2023

EYT’de ilk maaş martta hesaplarda

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
EYT’de ilk maaş martta hesaplarda
Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ilgili çalışmada sona gelindi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "En geç muhtemelen önümüzdeki hafta EYT yasa teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunacağız" dedi. EYT ile ilgili teknik çalışmaların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bittiğini belirten Akbaşoğlu, AK Parti Meclis Grubu olarak bu teknik çalışmayı yasa teklifine dönüştürme aşamasında olduklarını bildirdi.



HAFTAYA MECLİS'TE
Akbaşoğlu, "En geç muhtemelen önümüzdeki hafta EYT yasa teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunacağız. Teklif şubatta yasallaşmış olur. EYT'li vatandaşlarımız martta da maaşlarını alacaklar" diye konuştu. 23 senelik sorunun halledilmesine dair teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. 2 milyon 250 bin kişinin faydalanacağı EYT hususunda herhangi bir yaş sınırı olmayacak. Henüz yasalaşma işlemi tamamlanmadığı için hali hazırda gerçekleştirilen müracaatlar kabul görmeyecek. Kanuni aşama bittikten sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ya yapılacak.

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EYT’de ilk maaş martta hesaplarda
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