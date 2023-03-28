Fransa’da beş bankaya baskın

Fransa'daUlusal Mali Savcılık Ofisi (PNF), temettü ödemeleriyle ilgili vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak Societe Generale, BNP Paribas, HSBC de dahil olmak üzere Fransa'nın en büyük bankalarından bazılarına baskın düzenledi. Fransa'nın başkenti Paris'te Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarında arama gerçekleştirildi.Aramanın, Aralık 2021'de açılan ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor. Söz konusu soruşturmanın içeriğinde bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan Cum-Ex ile bağlantılı olarak nitelikli kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ilişkin dosyalar yer alıyor. Cum-Ex'in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar euroya mal olduğu tahmin ediliyor. Baskınlar ise hissedarların temettü vergisinden kaçınmak için yurtdışında yerleşik yatırımcılara kısa bir süre için hisse senedi devrettiği bir temettü arbitrajı ilgili olduğu belirtiliyor. Yatırımcılar, temettülerin ödendiği ve vergilendirilmediği veya vergilerin iade edildiği dönemde hisseleri elinde tutuyor. Daha sonra menkul kıymetleri orijinal sahibine geri satıp, kaçırılan miktar taraflar arasında paylaştırılıyor.