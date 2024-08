Bir dönem terör eylemleriyle anılan Gabar Dağı, 2021 yılında gerçekleştirilen petrol keşfiyle birlikte yeni bir çehreye kavuştu. Cumhuriyet tarihinin karalarda gerçekleşmiş en büyük petrol keşfi olan Gabar'da, Ankara-İstanbul arası kadar yol yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gerekli ekipmanların kuyulara götürülmesi ve üretilen petrolün transferi için yol yaptıklarını belirterek "Stratejik yol ağımız, yaklaşık 2 yılda 480 kilometreye ulaştı. Gabar'ın can damarını bu ulaşım altyapısı oluşturuyor" dedi. Bugün, 41 kuyuda günlük 45 bin varil üretim yapan bölge, Şırnak'ı bir çekim merkezi haline getirirken 3 bin kişiye istihdam imkânı sağladı.Yılın hemen hemen her dönemi karlı bölgelerin olduğu, zorlu arazi şartlarında petrolün bulunması kadar üretilerek ticarileştirilmesi de büyük bir operasyonu gerektiriyor. Bu operasyonun en büyük ayağını da ulaşım altyapısı oluşturuyor. Enerji ve Bakanı Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin ardından üretim için çalışmalara başladıklarını belirterek "Bölgedeki tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalışma için lojistik çok önemli bir unsurdu.Ekipmanların, iş makinelerinin ve kulelerin tespit ettiğimiz kuyulara götürülmesi ve sonrasında da üretilen petrolün transfer için bu konuya özel önem verdik" dedi. TPAO çalışanları, saha içerisinde bulunan köylerde yaşayanlar, güvenlik güçleri ve çalışmalara destek olan alt işverenleri kapsayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla bir ulaşım altyapısı hazırladıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, "Gabar'ın can damarını bu ulaşım altyapısı oluşturuyor. Stratejik yol ağımız, yaklaşık 2 yılda 480 kilometreye ulaşmış durumda. Elbette saha geliştirme çalışmalarına bağlı olarak bu ağı daha da geliştireceğiz" diye konuştu.Gabar'daki yol inşası sırasında transferi sağlanacak petrolün yanı sıra bölgenin coğrafi ve iklim koşulları da dikkate alındı. Ana arter yollarda asfalt; lokasyon, güvenlik ve bağlantı yollarında ise beton kaplama tercih edildi. 1850 rakıma kadar yapılan yolların kalınlığında iklim ve güvenlik şartları hesaba katıldı. Beton yollar 20 santimetre, asfalt yollar da 63 santimetre olarak planlandı.