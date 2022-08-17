Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı’ndan Boğaz’a nazır kaçak inşaat

Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Sınırları içerisinde yer aldığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden izin alınmadan hiçbir işlemin yapılamayacağı için gözler İBB'ye çevrildi.
Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkilileri, kaçak kat hakkındaki sorularımıza cevap vermedi. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı M. Ejder Batur, Twitter hesabından, "İBB'nin CHP'li yöneticisi Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz;
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde SİT alanı olarak kabul edilen, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş restoranın mührünü kırarak açılışını yapmıştı. Açılışa CHP'nin üst düzey isimleri de katılmıştı.
Yıllar önce soyismini değiştiren Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Öztürk'ün Çanakkale İl Özel İdaresi'nin mühürlediği kaçak restoranı gizlice açtığının ortaya çıkmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mühür fekki suçundan binaya baskın düzenleyerek binayı yeniden mühürlemişti.