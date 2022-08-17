Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı’ndan Boğaz’a nazır kaçak inşaat

Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Sınırları içerisinde yer aldığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden izin alınmadan hiçbir işlemin yapılamayacağı için gözler İBB'ye çevrildi.