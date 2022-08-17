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Giriş Tarihi: 17.8.2022 06:51 Son Güncelleme: 17.8.2022 07:04

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı’ndan Boğaz’a nazır kaçak inşaat

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı’ndan Boğaz’a nazır kaçak inşaat

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun, Sarıyer'de İstanbul Boğazı manzaralı villasında kaçak inşaat yaptığı ortaya çıktı.

Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Sınırları içerisinde yer aldığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden izin alınmadan hiçbir işlemin yapılamayacağı için gözler İBB'ye çevrildi.



Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkilileri, kaçak kat hakkındaki sorularımıza cevap vermedi. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı M. Ejder Batur, Twitter hesabından, "İBB'nin CHP'li yöneticisi Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz;



Sarıyer Kireçburnu'nda, sahibinin Halk TV'nin patronu olduğu söylenen boğaza hakim bu villadaki kaçak kata neden göz yumuyorsunuz?" diye sordu.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde SİT alanı olarak kabul edilen, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş restoranın mührünü kırarak açılışını yapmıştı. Açılışa CHP'nin üst düzey isimleri de katılmıştı.



Yıllar önce soyismini değiştiren Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Öztürk'ün Çanakkale İl Özel İdaresi'nin mühürlediği kaçak restoranı gizlice açtığının ortaya çıkmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mühür fekki suçundan binaya baskın düzenleyerek binayı yeniden mühürlemişti.

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Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı’ndan Boğaz’a nazır kaçak inşaat
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