Heyecanlandıran açıklama geldi: Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı!

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, projenin takvim dahilinde ilerlediğini belirterek, "Son test sonuçları ise sektör ve pazar için çok önemli fırsatlar ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

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