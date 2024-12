İlaçta bekleme bitecek fiyatlar gerileyecek

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek yasa teklifiyle SGK'ya yurtdışından ilaç getirme yolunun açılması ve İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler vatandaşa nasıl yansıyacak? SGK'nın yurtdışından ilaç getirmeye başlamasıyla her ilaç bulunacak mı? İlaç fiyatları düşecek mi? sorularını gündeme getirdi. SGK'nın geri ödeme kapsamında kaç ilaç var? SGK diyabet hastalarına müjde olacak hangi konu üzerinde çalışıyor? Kronik hastalığı bulunanlar katılım payı ödeyecek mi? İşte tüm bu soruların yanıtı, "İş'in Doğrusu"nda...SGK ilaç geri ödeme sistemi, mevcut kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin ödeme kural ve kriterlerinin belirlenerek finansmanının sağlanmasına deniyor. Yurt içi ve yurt dışından temin edilen ilaçların bedelleri Sağlık Uygulama Tebliği'nce (SUT) karşılanıyor.Şahsi tedavi için yurt dışından temin edilerek bedeli ödenecek ilaçlar Sağlık Uygulama Tebliği eki "Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi"nde yer almakta. Bir ilacın söz konusu listeye girmesi için; üçüncü basamak resmi sağlık kurumunda düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile reçetenin ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş ilaç kullanım ve ithalat izin belgesinin SGK'ya iletilmesi gerekiyor.SGK'nın sağlık hizmeti bedellerini belirlemeye Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu (SHFK) yetkili. SHFK'nin nihai kararı öncesinde alt komisyonlar aracılığıyla uzman akademisyen hekimlerden görüş alınıyor. İlaç Geri Ödeme Komisyonu yılda üç defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, geri ödemesi yapılacak ilaçların değerlendirme süreleri kısaltılarak vatandaşın ilaca erişiminin daha hızlı olması sağlanıyor.Karar Resmi Gazete'de yayınlanınca ödemeler derhal başlıyor.SGK tarafından bedeli karşılanan ilaçlar için emekliler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden ilaç geri ödeme bedellerinin yüzde 10'u, çalışan kişilerden yüzde 20'si oranında katılım payı alınıyor. Her bir reçete için; 3 kutuya kadar (üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL, 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 (bir) TL olmak üzere katılım payı alınıyor.İlaç kullanım raporu olan hastalardan kronik hastalıklarda kullanılan ilaçları ve muayeneleri için katılım payı alınmıyor. Türkiye'de yaklaşık 25 milyon kişinin kronik hastalığı var. 2023 yılında 219 milyon kişiden katılım payı alınmadı.Yurt içi ruhsatlı ilaçlar genel sağlık sigortalıları tarafından SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin ediliyor. Şahsi tedavi için yurt dışından temin edilen ilaçlar, SGK veya SGK ile protokolü bulunan Türk Eczacıları Birliği (TEB) kanalıyla yurt dışından temin edilmekte. TEB kanalı ile temin edilen ilaçların ödemeleri yine bu birliğe yapılıyor.TBMM Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta görüşülecek yasa teklifinde SGK'ya da yurtdışında ilaç getirtmenin yolu açılıyor.Yurtdışından getirilen ilaçlar, geri ödeme kapsamındaki ilaçlar içinde yüzde 4.5 oranında.SGK'nın devreye girmesiyle vatandaş 2 aydan daha fazla süre beklemek zorunda kaldığı ilaçlara daha hızlı ve etkin şekilde kavuşacak. Aracı bir eczacılık firması devrede olmadığı için yurtdışından getirtilecek ilaçların fiyatları ciddi oranda düşecek.İlaçları gümrükten alınması, evlere kadar transferinden SGK sorumlu olacak.8-2000'li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin 986 iken 2024 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 8 bin 443 adet yurt içi ruhsatlı ve 402 adet yurt dışından temin edilen olmak üzere toplam 8.845 ilaç geri ödeme kapsamında. Sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan döneminde Haziran 2023'ten bu yana 740 adet yurt içi ruhsatlı, 17 adet yurt dışından temin edilen ilaç geri ödeme listesine ilave edildi.2024 yılı Kasım sonu itibarıyla 792 adet yurt içi ruhsatlı, 94 adet yurt dışından temin edilen olmak üzere toplam 886 adet kanser ilacı SGK geri ödeme listelerinde yer almakta.SGK'ya diyabet hastalarından yoğun talep yağıyor. Özellikle çocuklar için sürekli kan almayı gerektirmeyen, bunun yerine kola yapıştırılan, 15 gün kalabilen ve akıllı saatle bilgi akışını sağlayabilen sensörler başta olmak üzere Tip 1 diyabet sensörleri ile ilgili birçok geri ödeme başvurusu bulunuyor.