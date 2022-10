İngiltere’de günde üç saat elektrik kesilecek

İngıltere'debu kış Avrupa'dan elektrik ithalatı yapılamaması ve gaz ithalatının azalması nedeniyle yeterli elektrik üretilememesi durumunda evlerde ve işyerlerinde üç saatlik elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. İngiltere, Galler ve İskoçya'da elektrik dağıtım ve iletiminden sorumlu National Grid tarafından hazırlanan "Kış Görünümü" başlıklı raporda, 31 Ekim 2022 ve 31 Mart 2023 tarihleri arasında elektrik üretimi ve tedarikinde karşılaşılabilecek senaryolar ele alındı. Raporda, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası enerji piyasalarında benzeri görülmemiş karmaşa ve istikrarsızlık yaşandığı, belirsizlikler ve riskler karşısında enerji tedarikini sürdürmek için alınan önlemler nedeniyle gaz ve elektrik fiyatlarının kış dönemi boyunca çok yüksek kalabileceği belirtildi.İngiltere ve Galler'de şirket iflasları 2022 yılının ikinci çeyreğinde 2009 Temmuz-Eylül döneminden bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Hızla yükselen enerji maliyetlerinin her 5 şirketten biri için en önemli endişe haline gelmesi iflasların artmasında etkili oldu. İkinci çeyrekte 5 bin 629 şirket iflas etti. İflas eden şirket sayısı Aralık 2008'den 6 bin 943 ile rekor kırmıştı. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ağustos ayında her 10 şirketten biri ılımlı veya ağır iflas riski ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.Öte yandan enerji krizini aşmak için tedbir üstüne tedbir alan İtalya'da hükümet, kışın enerji tasarrufu için doğal gazla ısınmada tüketimi düzenleyen bir kararname çıkardı. Kaloriferler, en güneydeki Akdeniz adalarının olduğu A Bölgesi'nde 8 Aralık-7 Mart döneminde açılabilecek ve günde 5 saat çalıştırılabilecek. B Bölgesi'nde 8 Aralık-23 Mart ve günde 7 saat, C Bölgesi'nde 22 Kasım- 23 Mart ve günde 9 saat, D Bölgesi'nde 8 Kasım-7 Nisan ve günde 11 saat, E Bölgesi'nde 22 Ekim-7 Nisan ve günde 13 saat kaloriferler açılabilecek. Ülke genelinde kaloriferlerin kullanımı, toplamda 15 gün kısaltılacak.ALMANYA'DA yaşanan enerji krizi ve lojistik sektöründeki sorunlar, gıda üreticilerinin fiyatlarını artırmasına neden oldu. Ancak süpermarketler bu fiyat artışından rahatsız. Gıda sektörünün devlerinden Mars, maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatlarını yüzde 10 artırdığını duyurdu. Rewe ve Edeka gibi büyük market zincirleri, bu fiyat artışını kabul etmedi. Yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Mars, bu iki markete teslimatlarını durdurma kararı aldı. Şirketin, çikolata, sakız, hazır yemek ve evcil hayvan gıdaları olmak üzere yaklaşık 300 ürünü artık bu iki marketin raflarında olmayacak.