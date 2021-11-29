İşte Türk adaleti! Yargıtay, Suudi kararını tanımadı





Hukuk Dairesi, davacı erkeğin tek taraflı olarak "Sen boşsun" beyanı ile boşanmalarına, üç ay sonrasında kadının kocasının kendisine dönmediğini bildirmesi üzerine tarafların boşanmalarının kesinleşmesine ilişkin, kadının iradesinin yok sayılması niteliğinde bir karar olduğunu vurguladı. Türk kamu düzenine açıkça aykırılık teşkil ettiği belirtilen değerlendirilmede, yabancı mahkeme kararının tanınmasına karar verilmesi olanağı bulunmadığını belirtildi. Bölge İdare Mahkemesinin verdiği boşanma kararını bozan Yargıtay, davanın reddine karar vererek dosyayı gönderdi.