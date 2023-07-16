İzmir’in dönüşümüne 100 milyon $’lık ‘özel’ fon

Türkiye'de ilk kez bir şehrin dönüşüm ve kültürel varlıklarını koruyup menkul kıymetleştirme için Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kullanılacak. İzmir'in 1 milyar dolar fon gerektiren Tarihi Kemeraltı ve Çevresi dönüşümüne 100 milyon dolarlık kaynak Re-Pie tarafından toplanacak. Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş tarafından yönetilen sürece dahil olan ve 1.2 milyar dolarlık bir fon büyüklüğünü yöneten Re-Pie, İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu'nu kurdu. Böylece İzmir'in dönüşümüne halk ve yatırımcılar da dahil edilecek.En az 50 bin TL'lik yatırımla girilecek olan fona, esnaftan halka kadar çok farklı türde yatırımcının ilgisi var. Re-Pie Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, "Daha tanıtımını yapmadan iki hafta içinde yatırımcı çekmeye başladı. Hedefimiz bu proje için birkaç yıl içinde 100 milyon dolarlık bir rakama ulaşmak" dedi. Projenin UNESCO Dünya Kültür Mirası olmaya hazırlandığını belirten TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, "Tarihi Kemeraltı, İzmir'in en eski ve en önemli ticaret merkezlerinden biri. Ticaretin tarihten bu yana hep canlı olduğu bir yer. 2012'de kurulan TARKEM bugün proje çalışmalarını İzmir Tarihi Kent Merkezinde belirlenmiş 19 alt bölgeden öncelikli olarak seçilmiş Havralar, Basmane, Kestelli olmak üzere 3 bölgede yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.EMRE Çamlıbel, İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun bir 'etki yatırımı' olduğuna dikkat çekerek, "Etki yatırımı ile finansal getirinin yanı sıra ölçülebilir pozitif sosyal, ekonomik veya çevresel etkiyi elde etmek hedeflenir. İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu, yatırımcılara hem önemli bir kazanç vadediyor hem de kültürel bir mirasın hak ettiği değeri görmesi için katkı yapma imkânı veriyor" diye konuştu