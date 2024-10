Kalkınma yolu için ortak fon

Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen Kalkınma Yolu Projesi'yle ilgili son durumu anlattı. Uraloğlu, Irak'ın FAV Limanı'ndan başlayarak Ovaköy'den Türkiye'ye giriş yapan Kalkınma Yolu Projesi'nin toplam 20 milyar dolara mal olmasını beklediklerini ifade ederek, "Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye olarak bir fon kurmayı düşünüyoruz. Bu fonun merkezi Türkiye'de olacak. Uluslararası kuruluşlar tarafından finansman sağlanacak" dedi. Projenin kısım kısım gerçekleşeceğini, ilk etaptaki yatırım miktarının 9-10 milyar dolar civarında olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Projede Irak'taki bölünmüşlükten dolayı hızlı ilerlediğimizi söyleyemem. Ama biz işi bırakmıyoruz. 31 Ekim'de Bağdat'ta Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye olarak bir zirve yapacağız. Arkadaşlarımız 10 gündür oradalar, ön hazırlıkları yaptılar. Projeler bitme aşamasında. Kuzey Irak Kürt Yönetimi sınır kapısının kendi bölgesinde olmasını istiyor, Irak Merkezi Hükümeti ise Ovaköy'den geçmesini istiyor" açıklamasında bulundu.Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'ne Libya'nın da İran'ın da katılmak istediğini belirterek, "Projenin Rusya'nın da radarında olduğunu söyleyebilirim. Çin'in de… Bu sürece dahil olma konusunda Çin'den bize gelen bir şey yok. Ama yapım ya da finansman noktasında dahil olmayı ileride düşünebilirler" dedi. Geçen yıl Hindistan'da yapılan G20 Liderler Zirvesi'nde Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak demir yolu ve denizcilik projesi olan 'Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'yla ilgili mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Bu koridoru açıkladılar ama Kalkınma Yolu Projesi gibi altyapısı hazırlanıp ortaya atılan bir şey değildi" mesajı verdi. Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'ta inşa edilen FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanacağını anlatan Uraloğlu, "Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltacağız. FAV Limanı'ndan yola çıkacak bir geminin Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa'ya ulaşması arasında geçecek olan süre ile Kalkınma yolu üzerinden aynı yükün Avrupa'ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım sağlanacak" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tataristan'daki BRICS Zirvesi'nde Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile bir araya geldiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Orada Kongo Cumhuriyeti, ülkelerindeki havalimanlarını Türklerin işletmesini istemiş. Bu konuda çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Dünya Yol Kongresi'nde de Zimbabve Altyapı Bakanı Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinde kendilerine destek olmamızı istedi" değerlendirmesinde bulundu.Marmara Otoyolu'nun Hendek'ten sonraki kısmıyla ilgili planlarını anlatan Bakan Uraloğlu, "Akyazı'dan Ankara'ya kadar 275 kilometrelik yolu yapacağız. Akyazı'dan başlayıp Nallıhan üzerinden Beypazarı, Sincan güzergahından devam edecek. Proje çalışmasına başladık" dedi. Sivas'tan Kars'a kadar hızlı tren hattını devam ettirmek gerektiğini de anlatan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı 2027 yılı başında devreye girecek. 508 kilometre uzunluğundaki proje kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen olacak şekilde 10 istasyon tasarladık. 40.7 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25.5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 altgeçit inşa ediyoruz.Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya inecek." İstanbul ile Antalya'yı da trenle bağlayacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Kırıkkale-Çorum ihalesini bu yıl yapacağız. Çorum'dan Samsun'a kadar olan bölümün ihalesini de önümüzdeki yıl yapmayı planlıyoruz. Samsun-Sarp arasının da ihalesini başlattık. 509 kilometre civarında sahilden proje geçireceğiz. Sahil şeridinde çalışma başlattık" dedi. Bakan Uraloğlu, yolları akıllandırma projelerinin de devam ettiğini belirterek, "Şu anda 7 bin 500 metre fiber ağ var. Bunu 15 bine çıkaracağız. Hasdal ile havalimanı arasında 30 kilometrelik bölüm pilot. Oraya sensörler yerleştireceğiz. Antalya'da da pilot uygulama yapacağız" dediBakan Uraloğlu, 5G ihalesini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yapmak istediklerini belirterek, "2026 başında da sinyal almak istiyoruz. Takvimi Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Şu anda bizim 4.5G Güney Kore'nin 5G'sinden daha hızlı. Biz de belki 5.5G diyebiliriz" dedi.Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 1978 yılına kadar yaya trafiğine açık olan o tarihten sonra yalnızca araç trafiğine hizmet vermeye başlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle ilgili de soruları yanıtladı. Kaliforniya'daki Golden Gate ve New York'taki Brooklyn Köprüsü'nde olduğu gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün turistik olarak yaya trafiğine açılması konusunda Uraloğlu, şunları söyledi: "Köprünün iki ayağı arasındaki mesafe 1.170 metre. Yayaların çıkış yapacağı yeri hesap ettiğinizde 2 km'yi bulabilir."YAVUZ Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek tren yolu hattıyla ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu, "Marmaray'da 300 tren seferi düzenleniyor. Günde 600 bin kişi seyahate ediyor. Orayı 6 saat civarında kapatabiliyoruz. O zaman da günlük bakım yapılıyor. Her gün maksimum 4 tane yük treni geçirebiliyoruz. Bu bize yetmiyor, yetmeyecek. O nedenle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hattı yapacağız. Projeyi bitirdik. Dünya Bankası'yla görüşüyoruz. 3.5 4 milyar dolarlık projenin 3 milyar dolarını Dünya Bankası garanti edeceğini söyledi. Bu yıla yetişmez ama ön yıl ihalesini yaparız. 4-5 seneye biter" açıklamasını yaptı.Bakan Uraloğlu, Bahreyn ve Ürdün ile yeni mutabakat zaptları imzalandığını belirterek "Anlaşmalar çerçevesinde, Rize-Artvin-Bahreyn ve Rize-Artvin-Amman hatlarında haftalık 7 frekans sefer düzenleme yetkisi her iki ülkenin taşıyıcılarına tanındı" ifadesini kullandı.