Kalyon PV’den dünya çapında bir ilk

KALYON PV, güneş paneli üretimini, ingottan panele tüm aşamalarıyla yapabilen üreticiler arasında "Çevresel Ürün Beyanı" belgesine sahip dünya çapında ilk üretici oldu. Şirket, ürünlerin hammaddeden başlayarak üretim, kullanım ve nihai bertarafına kadar tüm aşamalarındaki çevresel etkilerini sistematik şekilde analiz ederek raporlayan "Çevresel Ürün Beyanı" (Environmental Product Declaration -EPD) belgesini de alarak dünya çapındaki başarılarına yenisini ekledi.

SEKTÖRDE ÖNCÜ ŞİRKET

Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Kulalı, sürdürülebilirliğin temel unsurlarından biri olan güneş paneli üretiminde çevresel ve sosyal etkileri minimize etme eğiliminin önemine işaret ederek, "Gerek TOPCon gerekse de PERC teknolojili ürünlerimizle aldığımız EPD belgeleriyle sürdürülebilirlik konusunda da sektörümüzdeki öncü şirketlerden biri olduğumuzu bir kez daha belgelemiş olduk. Bu belgeyle çevresel etkilerimizi şeffaf biçimde ortaya koyarken, yenilenebilir enerji yatırımcılarına ve paydaşlarımıza güven veriyor, küresel pazarlardaki varlığımızı pekiştiriyoruz. Fabrikamızda üretilen ürünlerimizin uluslararası geçerliliğe sahip otorite bir kuruluş tarafından onaylanması, üretim konusundaki kalite ve çevre hassasiyetimizin bir göstergesi" dedi.