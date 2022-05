Karadeniz Gazı 2023’te mutfağa giriyor

Turkuvaz Medya grubunun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirve'si Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleştirildi. Zirveye katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığın yürüttüğü projelerle ilgili bir sunum yaptıktan sonra SABAH Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtladı.540 milyar metreküplük Karadeniz gazının 2023 yılında milletle buluşması için hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Dönmez, "Her şey belirlediğimiz takvimde ilerliyor. 2023'te vatandaşlarımız Karadeniz gazıyla buluşacak. Karadeniz gazını mutfağında kullanacak" dedi.Son dönemde doğalgaz fiyatları başta olmak üzere enerji ve emtia fiyatlarındaki sert yükselişlerin olduğunu, enerji maliyetlerinin küresel enflasyonun yönünü belirlediğini aktaran Dönmez, "Bugün uluslararası piyasalarda referans fiyat olarak gösterilen TFF Dutch'da doğalgaz fiyatı bu yılın ilk 5 ayında ortalama 1.222 dolar seviyelerinde gerçekleşti. 2021 ortalaması ise 483 dolardı. Geçen seneye göre şu an iki kattan daha fazla bir artış söz konusu" şeklinde konuştu.Türkiye'yi bu siyasi, ekonomik, jeopolitik kısır döngüden kurtaracak en önemli unsurun yerli doğal gaz olduğunu anlatan Dönmez, "Bu nedenle çalışmalarımız insanüstü bir hızla ilerliyor. Yerli gazın devreye girmesiyle maliyetlerde bir nebze azalma olacağını değerlendiriyoruz. İnşallah yeni keşiflerle birlikte rezerv miktarımız arttıkça ithal ettiğimiz kaynak da aynı oranda azalmaya başlayacak" dedi.Sahada yürütülen çalışmalarla ilgili son bilgileri de paylaşan Bakan Dönmez, geçen ay başlanan su altı borularının temininde son aşamada olduklarının altını çizdi. Dönmez, "Gelecek ay borular Filyos'a inmiş olacak. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra temmuzda da boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı vuracağız. Borular 2 bin 200 metre su derinliğinden geçecek ve toplamda da 170 km uzunluğunda olacak" diye konuştu.Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularındaki akış testlerinin tamamlandığını anlatan Dönmez, şöyle devam etti: "Türkali-1'de günlük 1.7 milyon metreküp, Türkali-2'de günlük 2.6 milyon metreküplük gaz akışını yakaladık. Testlerimiz sonucu kuyu başına günlük ortalama 3 milyon metreküpe kadar çıkabileceğimizi gördük. Bütün planlamalarımızı yerli gazın 2023'ün ilk çeyreğine yetiştirecek şekilde yapıyoruz. 3 gemimizle sürdürdüğümüz sondaj çalışmalarına dördüncü sondaj gemisi eklendi."Enerji verimliği konusunda da ciddi bir çalışmanın yürütüldüğünü anlatan Bakan Dönmez, "Hanelerde enerji verimliliğini teşvik edecek uygun şartlı krediler için Hazine ve Maliye Bakanlığımızla görüşüyoruz. Planlama için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla temas halindeyiz. Son 5 yılda enerji verimliliğine toplamda 6 milyar 447 milyon dolar yatırım yaptık" dedi.Bugün enerji kurulu gücünün yüzde 65'inin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandığını aktaran Bakan Dönmez, "Yenilenebilir enerjide adeta bir Türkiye baharı yaşanıyor. YEKA'larla başladığımız ve Mini YEKA'larla sürdürdüğümüz süreç, yenilenebilir enerjinin dinamosu olmuş durumda. Bugüne kadar YEKA'larla 4 bin 250 megavatlık yarışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki dönem 2 bin 750 megavatlık yeni yarışmalarla inşallah 7 bin megavata ulaşacağız. YEKA RES- 3'ün başvurularını 31 Mayıs'ta, YEKA GES-4'ün başvurularını 21 Haziran'da almaya başlayacağız. Başvuruların hemen ardından da yarışmalarımızı hızlı bir şekilde yapacağız" dedi.Bu kış Isparta'da yoğun kar yağışından dolayı yaşanan elektrik kesintisi sonrası bölgede inceleme başlattıklarını anlatan Bakan Dönmez, "Tetkikler sonucu, bölgenin dağıtım şirketi Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye gerekli iyileştirme ve yatırımları yapmadığı için 3 milyon 236 bin 666 TL'lik idari para cezası kesildi" dedi. Uzun süreli kesintilerin etkisiyle elektrikli araçların zarar görmesinden dolayı şirketin tazminat ödemesine karar verildiğini aktaran Dönmez, "Ayrıca her bir aboneye 109 TL, diğer abone gruplarına göre ise bağlantı gücüne göre 1.307 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Şirket toplam 15 milyon 583 bin 459 TL tazminat ödeyecek. Vatandaşımızın mağdur edilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz" diye konuştu.TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, enerjide paradoksal bir değişiklikle karşı karşıya kalındığını söyledi. Altunyaldız, "Enerji, büyüme ve kalkınma birbiriyle çok ilintili. Enerji talebi artışı büyümede yüzde 0.6 etki yaratıyor. Emisyon hacminin yüzde 70'i bu sektörden geliyor. Dünya 1.5 derece artışa kendini kilitlemiş ancak, küresel gelirin yüzde 90'ını gerçekleştiren devletlerin daha geçen yıl emisyon hacmini sıfırlayacağız demelerine rağmen emisyon hacmi rekor kırdı. Avrupa, kömürden enerjiyi terk edeceğiz dedi, Rusya-Ukrayna savaşı çıkarken, 'yeniden kömüre dönelim mi acaba' konusu gündeme geldi. Oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir dönem yaşıyoruz" dedi. Yeşil mutabakata göre karbon vergisinin 2026'da alınmaya başlayacağını hatırlatan Altunyaldız, "Yapılan hesaplamalara göre, bizim AB ile ticaretimizde yaklaşık 8-10 milyar dolarlık sınırda karbon vergisiyle muhatap olmamız söz konusu olabilir. Biz buna maruz kalmak istemiyoruz çünkü biz bu dönüşümü en önde gerçekleştiren ülkelerden biri olmak istiyoruz. Son üç yılda devreye alınan kurulu gücümüzün önemli bir kısmı yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Nükleerde aşama kaydetmeye çalışıyoruz. Her haneyi elektrik santrali haline getirmeye çalışıyoruz. Geleceğin enerjide ana oyuncularından biri olarak, enerjide üretim-dağıtımla birlikte bir hub olma yolunda çalışıyoruz" diye konuştu.Zirvenin açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, Türkiye'nin gelecek enerjisine ışık tutan Para Dergisi ve Turkuvaz Medya Grubu olarak enerji sektörünü önemsediklerini ve gelişimine katkıda bulunma misyonlarını sürdürdüklerini belirtti. Turkuvaz Medya Grubu olarak, ilerlemesi kaçınılmaz olan bu sektörü beşinci defa bir araya getirdiklerine dikkat çeken Gebeş, "Sanayileşmenin en önemli bileşenlerinden bir tanesi olan enerji konusunu en detaylı ve gündem dinamiklerine göre işlemeye özen gösterdiğimiz Zirve'miz, medya grubumuzun sürekliliğine en çok önem verdiği buluşmalarından bir tanesi haline geldi" dedi. Ülkelerin kalkınma ve refah gelişmelerini sağlamada enerji sektörünün en stratejik alanlarından biri haline geldiğini aktaran Gebeş, "Artık enerji sektöründeki sürdürülebilirlik, verimlilik gibi kavramlar tüm dünya ülkeleri için çok önemli hale geldi. Dönüşüm 2.0 adı verilen bu dönemi ve geleceği tartışacağımız zirvede, devletimizin çeşitli kademelerinden ve özel sektörümüzün önde gelen temsilcilerinden oluşan konuşmacılarımız, enerji piyasalarının tüm boyutlarını, dünyadaki enerji trendlerini, ülkemizin bunlar arasındaki konumunu, enerjide verimlilik ve dijitalleşmeyi, özel sektör stratejilerini aktaracaklar" diye konuştu.