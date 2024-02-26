Kart aidatını alma formülü

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kredi kartı aidatlarına fahiş zam geldi. Yılda bir defa alınan kredi kartı aidatları 2024'te yüzde 70 artışla, 400 ila 1.500 TL arasına çıktı. Türkiye'de 117.7 milyon kredi kartı olduğu düşünüldüğünde, bankalar aidat adı altında vatandaştan neredeyse 50 milyar TL para topluyor.Kredi kartlarından yıllık aidat adı altında ücret alınması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan ve 3 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince yasal hale getirilmişti. Ancak burada bankalara da bazı şartlar getirildi. Öncelikle kredi kartının fiilen kullanılıyor olması, kredi kartının 180 gün hareketsiz kalmaması, alınacak kart aidatı ücretinin makul bir ücret olması, kart sahibinin onayının alınması ve tüketicilere banka tarafından alternatif bir aidatsız kart şartının sunulması gerekiyor. Son dönemde özel bankalar tarafından aidatlara gelen zamlar makul ücret şartını zedelerken, onay ve aidatsız kart sunma şartının da göz ardı edildiği öğrenildi.Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, "Bize gelen şikayetlerinde 3'te 1'ini kart aidatı şikayetleri oluşturuyor. Aidatların tümüyle kaldırılması gerekiyor. Vatandaşların alışveriş yaptığı üye işyerlerinden komisyon alan bankalar zaten her alışverişten yüzde 5 kazanırken, hâlâ vatandaşa da kart aidatı çıkarıyor" dedi. Bankaların yasa gereği kendilerine getirilen onay alma şartını uygulamadığını belirten Küçük, "Bankalar bir ay önce kredi kartı ekstrelerine sonraki ay aidat kesileceğini yazarak vatandaşların onayını bu yöntemle aldıklarını savunuyorlar. Ancak bu bir onay mekanizması asla olamaz. Bu sebeple bankalar bu süreci doğru işletmiyor. Bankalar yine yasa gereği burada vatandaşlara aidatsız bir karta geçiş önceliği sunmaları gerekirken, yasa kapsamı dışında para puan ve harcama sözü gibi taahhütlerle aidatları iptal ediyor" diye konuştu.Ekstrenize tanımlanan kredi kartı aidatını otomatik ödeme talimatıyla veya farkında olmadan ödediyseniz geçmişe dönük itiraz edip yaptığınız ödeme için iade talebi oluşturma hakkınız var. Bu işlemi üç farklı yolla yapabilirsiniz:İade talebinize dair detayları içeren bir dilekçe ve ekstre ile ilgili bankanın şubesinden işlem yapabilirsiniz. Bankadan olumsuz bir yanıt alınması veya bir ay içinde herhangi bir geri dönüş sağlanmaması durumunda, hukuki prosedürlere başvurun.E-devlet üzerinden mail ile iade talebi sürecini başlatabilirsiniz. Bunun için e-devlet sistemine şifre, internet bankacılığı, mobil imza gibi yöntemlerden biriyle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "TUBİS" yazmanız gerekir. Ardından Tüketici Hakem Heyeti başvuru sayfasına yönlendirilirsiniz. Kesilen aidata ait dekont, adres, mail, bankanın vergi numarası gibi bilgileri ilgili yerlere girerek başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.İkâmet ettiğiniz ilçedeki Tüketici Hakem Heyeti'ne şahsi olarak ekstrenizle de başvuru yapabilir, aidat bedelinin iadesini talep edebilirsiniz. Tüketici hakem heyeti, talebe en geç 15 gün içinde olumlu ya da olumsuz bir yanıt iletecek. Olumsuz yanıt gelirse Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilirsiniz.Vatandaşların kart aidat iadelerini isterken dolandırıcılara da dikkat etmesi gerekiyor. Bazı dolandırıcılar vatandaşlara kart aidatlarının geri alınabileceğine ilişkin SMS mesajları gönderiyor. Ya da sosyal medya reklamları ve bu mesajların yönlendirdiği linkler dolaşıma sokuluyor. Linklerin açılması halinde, vatandaşlar yüksek tutarlı cep telefonu faturaları ile karşılaşabiliyor. Bu sebeple banka müşteri hizmetleri ve e-Devlet üzerinden aidat iadesi başvurusu yapılması tek yol olarak gösteriliyor.