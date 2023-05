Körfez’den turist akını başlıyor

Bu yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi koyan Türk turizm sektörü, fuardan fuara koşuyor. Sektörün bu kapsamda son durağı Arabian Travel Market (ATM) Fuarı oldu. 1-4 Mayıs tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde (DWTC) gerçekleştirilen fuara, Türk turizm sektörü çıkarma yaptı. Ortadoğu ve Körfez bölgesinden gelen turistin yol haritasının çizildiği fuarda, Türkiye 414 metrekarelik stantta, Turizm Geliştirme Ajansı'nın (TGA) önderliğinde 39 sektör temsilcisi ve alt katılımcı ile birlikte yerini aldı.Bu yıl deprem felaketi, ardından İstanbul depremi beklentisinin sıklıkla medyada yer alması ve nisanda Ramazan etkisiyle Suudi Arabistan dışındaki ülkelerden gelen turist sayısında ilk dört ayda ortalama yüzde 20 kayıp yaşanmıştı. Körfez pazarında yeninden hareketliliğin başladığını belirten sektör oyuncuları, özellikle hazirandan itibaren bölgeden akın başlayacağını belirtiyor.Bu pazarın en yoğun sezonunun haziran-ekim ayları olduğunu belirten sektör temsilcileri, önümüzdeki dönem için yoğun talep olduğunu ve kaybın telafi edileceğini vurguluyor. Geçen yıl 5 milyon turistin ağırlandığı bölgede bu yıl yüzde 20'lik artışla 6 milyon turist bekleniyor.Emirates ile Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı'nın (Department of Economy and Tourism in Dubai-DET) davetlisi olarak katıldığımız fuarda, Türkiye standını ziyaret ettik. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, sorularımızı yanıtladı. Ortadoğu'dan gelen turistin rotasının bu fuarda çizildiğini belirten Eresin, "Haziranın ikinci haftasından itibaren burada da okulların tatile girmesiyle birlikte ülkemize çok güçlü hareket başlayacak. Geçen yıla göre bu yıl bölgeden gelen turist sayında yüzde 20 artış bekliyoruz" dedi.Ortadoğu ve Körfez turistinin şehir turizmine çok güçlü katkı yaptığını anlatan Eresin, "İstanbul'a gelip oradan Yalova, Bursa, Trabzon gibi illere gidiyorlar. Dolayısıyla şehir otellerine katkısı muazzam. Ayrıca uzun konaklamaları yapmaları da turizm gelirlerine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Bu yıl otellerin artan maliyetlerin de etkisiyle oda fiyatlarına dolar bazında yüzde 45 zam yaptığını anlatan Eresin, "Ancak ilgi kesilmedi" diye konuştu.İstanbulKongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Genel Müdürü Cemil Hakan Kılıç, merkezi Amerika'da bulunan, gaz ve enerji alanında faaliyetleri olan uluslararası bir dernekle ATM Dubai Fuarı'nda bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Kılıç, "Uluslararası kongrelerini bugüne kadar Amerika'da düzenlemiş olan bu dernek ilk defa yurtdışında yapacağı bir kongre ile ilgili bizimle görüştü. İlk görüşmemizde 2026 yılında düzenleyecekleri kongrenin sözünü aldık ve şifahi olarak planlama yaptık. Dernek yetkilileri birkaç ay içinde keşif gezisi için İstanbul'a gelecek. 1.000 kişinin katılacağı bu kongre ülkemizin prestijine de çok ciddi katkı yapacak" dedi.Fuarda dev bir stantla yer alan Emirates, bu yıl Türkiye'ye koltuk kapasitesini artırıyor. Türkiye çıkışlı ve gelişli yüzde 13 oranında artacak olan koltuk kapasitesi ile Emirates Türkiye geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 85 üzerinde yolcu ağırlamayı hedefliyor. Şirket, 2024 yılı sonunda Türkiye'den de hizmete girecek olan premium ekonomi sınıfı ile yolcularına konforlu ama daha hesaplı bir ürün sunacak. Şirketin şu an Dubai-İstanbul arasında günde üç uçuş olmak üzere, haftada toplam 21 seferi bulunuyor. Emirates yetkililerinden edinilen bilgilere göre, 2022'de İstanbul'dan Dubai'ye 70 binden fazla yolcu taşındı. 2023'te 130 binden fazla yolcu taşınması hedefleniyor.Bölgenin en güçlü turizm merkezlerinden biri olan Dubai, turizme yönelik yatırımlarını da artırıyor. Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı'nın (DET) verilerine göre Dubai, 2023'ün ilk çeyreğinde 4.67 milyon günlük uluslararası ziyaretçi ağırladı. Bu rakamla pandemi öncesi seviyelere yaklaşan Dubai, turizme yönelik yeni yatırımlarıyla turistlerin her gelişinde keşfedeceği yeni turistik değerler yaratıyor.Elite World Hotels&Resorts Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu da, hazirandan itibaren Ortadoğu'dan ciddi bir talebin oluşacağını belirterek, "Bu pazar haziranda başlar ekim sonuna kadar canlı gider. Bu yıl canlılığı yılsonuna kadar hissederiz. Elite World Ortadoğu'da çok iyi bilinen bir marka. Yeni 4 markamızı tanıtmak için bu yıl da fuarda yerimizi aldık" diye konuştu.SABAH'ınfuara özel hazırladığı Travel Türkiye gazetesi, tüm dikkatleri üzerine topladı. Türkiye'deki destinasyonların anlatıldığı İngilizce hazırlanan özel gazete, bütün katılımcılar tarafından incelendi.