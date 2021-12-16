Kurdaki artışı yansıtmayacaklar! Patronlar elini taşın altına koydu





İLK ADIM LC'DEN

İlk adımı Türk hazır giyim sektörünün devi LC Waikiki attı. Maliyet artışlarından önce üretilen stoklardaki ürünlerine zam yapmayacaklarını açıklayan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, "Hammadde ve enerji fiyatları şu anda tüm dünyada büyük bir sorun iken, konfeksiyon ve ihracatçı birliklerimizin de kamuoyuyla paylaştıkları gibi, bu konu ülkemizde çok daha büyük bir sorun haline geldi.