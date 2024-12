Kuver yok ücreti var % 20 ek bedel de bonusu

Enflasyon bahanesiyle fiyatları afaki oranlarda artıran kafe ve restoranlar, son dönemde yeni bir soygun yolu buldu. Hiçbir ikramda bulunmadan faturaya kuver ücreti ekleyen sektör, bu faturaya ek bir de yüzde 20'ye varan oranlarda hizmet bedeli kesmeye başladı. Hatta öyle ki self servis çalışan ve herhangi bir hizmet vermeyen kafeler dahi hizmet bedelini faturalara yansıttı. Ticaret Bakanlığı'nın sıkı denetimlerine rağmen arkadan dolaşmanın yolunu bulan kafe ve restoranlar, "Eğer kapıda ya da menüde bu ücretin alacağını yazıyorsa faturaya yansıtabilir. Yazmıyorsa suç" diyerek kendini savunuyor. "Bu artık çifte soygun" diyerek duruma tepki gösteren vatandaşlar ise tüketici mahkemelerine akın ediyor.Fransızca kökenli kelime olan kuver, yemek servis edilmeden önce masaya serilen masa örtüsü anlamına geliyor. Türkiye'de bazı restoranlar yemek öncesinde masaya getirdikleri su, ekmek, tereyağı, peynir, zeytin, zeytinyağı gibi atıştırmalıklar için kuver yazıyorlar. Ancak son dönemde birçok restoran ve kafeler kuver vermeden bu ücreti faturaya yansıtıyor. Birçok vatandaş bu durumdan şikâyetçi... Örneğin İstanbul'daki bir kafe-restoranda yemek yiyen iki arkadaş, "İki kola iki makarna söyledik. Normalde 1.100 TL hesap gelmesi gerekiyor. Ancak faturaya 200 TL kuver eklemişler ve hesap direkt 1.300 TL'ye çıkmış bir de bunun üzerine yüzde 20 hizmet bedeli eklenmiş. 260 TL de oradan gelmiş. Total hesap 1.560 TL'ye çıkartılmış. Biz 'kuver almadık' diye faturaya itiraz ettik üstüne azarlandık. Ödemeyi yaptık ancak bir daha asla oraya gitmeyiz" şeklinde duruma tepki gösterdi.Hemen her faturaya eklenen yüzde 10 ila 20 arasındaki servis bedeli de artık kontrolden çıktı. Öyle ki self servis çalışıp hizmet bedeli kesen kahveciler türedi. İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde self servis hizmet veren butik bir kahveciden kahve alan vatandaş, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Kahve yapılan yerin arka panosunda ücretler yazıyor. 110 TL'ye orta boy bir filtre kahve istedim. Kartı okuttum ancak sonradan fark ettim 120 TL kesilmiş. 'Neden 10 TL fazla kesildi' diye sorduğumda bana 'hizmet bedeli' şeklinde yanıt verildi. İtiraz ettiğimde ise bunun yasal hakları olduğunu savundurlar. Ben anlamadım neyin hizmetini veriyorlar? Kahveyi ben kendime servis ediyorum. Hizmetten kast edilen makinede yaptıkları kahveyi bardağa doldurmak ise bıraksınlar biz yapalım."Restoran ve kafelerin bu uygulamalarıyla ilgili SABAH'ın sorularını yanıtlayan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Ticaret Kanunu'na göre restoran ve kafeler aldıkları ücretleri menüde belirtmek zorunda yani eğer menüde yazıyorlarsa bu ücreti almaları yasal. Eğer menüye bu ücreti yazmadılar ise vatandaş ödememe hakkına sahip. Bu durumda o restoran ya da kafeyi Ticaret Bakanlığı'na şikâyet edebilirler" diye konuştu. Kuver vermeyip kuver ücreti kesen yerlere tepki gösteren Bingöl, "Böyle bir şeyi tabi ki doğru bulmuyoruz. Vatandaşlar almadıkları hizmetin bedelini ödememeli. Sessiz kalmasın şikâyet etsinler. 3 milyon TL'ye kadar ceza var. Tepkilerini göstersinler" dedi.Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü de, kuver ya da hizmet bedelinin zorunlu tutulamayacağını belirterek, şunları anlattı: "Sipariş harici masaya getirilen ürünlerden dolayı müşterinin ödeme zorunluluğu yok. Yani sipariş edilmeyen mal ve hizmetten dolayı ücret talep edilemez. Servis ücreti adı altında müşteriye yansıtılan ücret bahşiş değil zorla almadır. Menüye yazılsa dahi Tüketici Kanunu kapsamında bunun bir geçerliliği bulunmuyor."