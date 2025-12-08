Maaş artışı için iki güçlü senaryo

SSK, BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin 2026'da alacakları zamlı maaşlar için bir adım kaldı. Aralık ayı enflasyon oranının ocak başında açıklanmasıyla birlikte zam oranı netleşecek. Başkent kulislerinde maaş hesaplamasında için konuşulan güçlü iki senaryoya ilişkin detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...

5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ NE?

Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları temmuzda yüzde 2.06, ağustosta yüzde 2.04, eylülde yüzde 3.23, ekimde yüzde 2.55 ve kasım ayı için yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07 olarak şekillenirken, yılın ikinci yarısının 5 aylık döneminde yüzde 11.21'lik enflasyon oluştu. Böylece maaş zammı oranı yüzde 11.21 olarak netleşti. Geriye ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyon oranının açıklanması adımı kaldı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketinde Aralık enflasyon tahmini yüzde 1.16 olarak kayda geçti. Bu tahmin rakamıyla 2025 yılı enflasyon oranı yüzde 31.25 olarak gerçekleşecek. Eğer enflasyon gerçekleşmesi bu yönde olursa SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 12.49 zam oranı gündeme gelecek. Memur ve Memur emeklilerinin zammı ise yüzde 7.13'lük enflasyon farkı dahil edildiğinde yüzde 18.92 olarak şekillenecek.

BAKAN ŞİMŞEK NEYİ İŞARET ETTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için yüzde 31'i işaret etti. Bu oranı dikkate aldığımızda ikinci 6 aylık enflasyon tablosu yüzde 12.28 olacak. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12.28 zam alacak. Memur ve memur emeklileri de ortaya çıkan yüzde 6.93'lük enflasyon farkı, yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı yüzde 18.7'ye çıkacak. 16 bin 881 TL olan en düşük SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı yüzde 12.49'luk senaryosuna göre 18 bin 989 TL olacak. Yüzde 12.28'lik ikinci zam senaryosu doğrultusunda ise bu maaş 18 bin 953 TL'ye çıkacak.

MEMUR MAAŞI NE OLACAK?

Yüzde 18.7'lik ilk senaryoya göre, 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 911 TL'ye yükselecek. 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 27 bin 911 TL'ye çıkacak. Yüzde 18.92'lik enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde ise en düşük maaş 26 bin 961 TL'ye seyyanen zamla 28 bin 111 TL'ye yükselmiş olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Bugün itibarıyla en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL, üniversite mezunu bir memurun maaşı da 52 bin 617 TL. Yüzde 18.7'lik senaryoya göre en düşük memur maaşı 1000 TL'lik seyyanen zamla 60 bin 947 TL'ye çıkacak. Üniversite mezunu memurun maaşı da seyyanen zamla birlikte 63 bin 456 TL'ye yükselecek.