Memura % 19.31 emekliye % 24.73 zam

Türkiye İstatistik İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte milyonlarca emekli ile memurun yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı da netleşti. TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam yüzde 24.73, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam ise yüzde 19.31 olarak kayıtlara geçti. 2024'TE % 86.2 ZAMBöylece 2024'te emekliye yüzde 86.2, memura ise yüzde 78 zam yapılmış oldu. En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 39 bin 206 TL'ye, 14 bin 741 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 587 TL'ye çıktı. En düşük kök ücreti 7 bin 40 TL olan SGK'lının aylığı da 8 bin 780 TL olarak gerçekleşti. 10 bin TL ücreti bulunan SGK emeklisinin eline Temmuz zammıyla birlikte 2 bin 473 TL artışla 12 bin 473 TL geçecekEsnaf emeklisi olan ve 10.178 TL alan Bağ-Kur'lu 12.695 TL, Tarım emeklisi ve 8 bin 89 TL alan Bağ-Kur'lu ise 10.089 TL ücret alacak. 2000 yılı öncesi emekli olan ve 11 bin 367 TL alan SSK emeklisinin ücreti ise 14.178 TL'ye çıkacak. 2000 yılı sonrası emekli olan ve 7.040 TL alan SSK emeklisinin ücreti ise 8.780 TL olacak.Şu anda en düşük kök maaşı 7 bin 40 TL. Zam oranları doğrultusunda bir SGK'lının en düşük maaşı da 8 bin 780 TL olarak gerçekleşti. Bir SSK emeklisinin kök maaşı 8 bin 500 TL ise yüzde 24.73 zam uygulandığında maaşı 2 bin 102 TL artışla 10 bin 602 TL'ye ulaşmış olacak. Ancak, kök maaşı 7 bin 40 lira olan bir emekli yüzde 24.73 zamla 8 bin 780 lira alacak ve bu miktar 10 bin liranın altında kaldığı için mevzuat gereği yine 10 bin lira ödeme yapılacak. Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan yaklaşık 3.6 milyon emekli bulunuyor.7.5 milyon memur ve memur emeklisi de toplu sözleşme farkı ekseninde Temmuz'da zamlı maaş alıyor. Memurlar için 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 15 zam öngörüldü. Gerçekleşen yüzde 24.73 enflasyon oranından yüzde 15 çıkarıldığında, memurlar için enflasyon farkı yüzde 9.3 olarak hesaplandı. 2024 Temmuz döneminde memurlara yüzde 10 zam verilmesi de yine toplu sözleşmede kararlaştırılmıştı. Dolayısıyla 2024 Temmuz döneminde hem çalışan hem de emekli memurlara yüzde 9.3 enflasyon farkı ve yüzde 10 zam olmak üzere toplam yüzde 19.31 oranında zam yapılması öngörülüyor. Bu rakama göre en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 39 bin 206 TL'ye yükseldi. 14 bin 741 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 587 TL'ye çıktı. Memurlara ödenen aile yardımı da yeni maaşlarla arttı. Çalışmayan eş için her ay verilen yardım 1.729 TL'den 2 bin 62 TL'ye, 0-6 yaş çocuk yardımı 380,44 TL'den 453.90 TL'ye, 6 yaş üstü çocuk yardımı 190,22 TL'den liradan 226.95 TL'ye yükseldi.Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de yükseldi. Uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 15 bin 217 TL'den 18 bin 155 TL'ye, uzman doktorların ilave ödemesi de 19 bin 782 liradan 23 bin 601 TL'ye çıktı.Memur maaş zammı, maaş katsayılarında da artışa neden olduğu için bu kaleme bağlı olan yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemelerinde de artış gerçekleşti. Engelli maaşı yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlar için 2 bin 797 TL'den 3 bin 337 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlar için ise 4 bin 196 TL'den 5 bin 6 TL'ye yükseltildi.65 yaşını doldurmuş olan ve Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık hakkından yararlanmayan vatandaşlara verilen yaşlılık aylığı 2024 Temmuz ayında 3 bin 504'den 4 bin 180 'TL'ye yükseltildi. Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte evde bakım yardımı da zam oranında arttı. Evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye yükseldi. Kıdem tazminatı tavanı brüt 35.057 lira olarak uygulanıyordu. Zammın ardından yeni kıdem tazminatı tavanı damga vergisi kesilmeden brüt olarak 41 bin 826 TL'ye çıktı. Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de arttı. Bedelli askerlik ücreti, 182 bin 609 TL'den yüzde 19.3 artarak 217 bin 870 TL'ye yükseldi. Son rakamı Milli Savunma Bakanlığı açıklayacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan ve emekliler başta olmak üzere milletin her kesiminin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları attıklarını belirtti. Yüksek seviyelere ulaşan istihdam verilerinin korunması, enflasyon ile kararlı mücadele ve finansal istikrarı sağlamanın, öncelikleri olmayı sürdüreceğini vurgulayan Işıkhan, "OVP ve 12. Kalkınma Planı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.