Mevduatın % 88’i 3 ay vadelide

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, Merkez Bankası'nın TL'yi destekleyen hamleleri, Borsa İstanbul'daki yatay seyrin beklenenden uzun sürmesi ve altın hariç alternatif yatırım araçlarının cazibesini kaybetmesi mevduata ilgiyi her geçen gün artırıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aylık bültenine göre, bankalardaki toplam mevduat ağustos sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 37.4 artarak 24 trilyon liraya ulaştı.

TL'NİN PAYI YÜKSELDİ

Mevduat büyüklüğünde aylık bazda rekor kırılırken, bu dönemde TL mevduat ise yüzde 40'lık büyüme ile 10 trilyon 330 milyar liradan 14 trilyon 475 milyar liraya ulaştı. Ağustos 2024'te yüzde 59.1 olan TL mevduatın toplam içerisinde payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 60.3'e yükseldi.

KISA VADEYE BÜYÜK İLGİ

Ağustos sonu itibarıyla son 1 yılda tasarruf sahiplerinin kısa vadeye ilgisinin artması dikkat çekti. Vadesiz mevduat son 1 yılda yüzde 37.7 artarak 8.3 trilyon lira, 1 aya kadar vadeli mevduat yüzde 79.5 artarak 3.7 trilyona, 1-3 ay arası vadeli mevduat ise yüzde 84.5 artarak 9.2 trilyona ulaştı. 3 aya kadar olan vadeli mevduatın toplamı yüzde 62.1 artarak 21 trilyon 226 milyar liraya çıktı.

UZUN VADELİDE DÜŞÜŞ

Kısa vadeye ilginin arttığı bu dönemde, uzun vadeye ilginin azalması rakamlara da yansıdı. BDDK'nın ağustos ayı verilerine göre 3-6 ay arası vadeli mevduat yüzde 31.9 azalarak 1.8 trilyon liraya, 6-12 ay arası vadeli mevduat yüzde 48.1 azalarak 529.5 milyara, 1 yıl üzeri vadeli mevduat ise yüzde 37.1 azalarak 412.7 milyara indi.

VATANDAŞIN TERCİHİ 3 AY

Ağustos sonu itibarıyla son 1 yılda vadesiz mevduatın payı yüzde 34.6 ile sabit kalırken, 1 aya kadar vadelinin payı yüzde 11.8'den 15.5'e, 1-3 ay arası vadelinin payı ise yüzde 28.6'dan yüzde 38.4'e çıktı. 3 aya kadar vadeli toplam mevduatın payı yüzde 74.9'dan 88.5'e ulaştı. Bu dönemde 3-6 arası vadenin payı yüzde 15.5'den 7.6'ya, 6-12 ay vadelinin payı yüzde 5.8'den 2.2'ye, 12 ay üzeri vadenin payı ise yüzde 3.7'den 1.7'ye düştü.

3.3 TRİLYON FAİZ ÖDEMESİ

Bankaların mevduata ödediği faiz ağustos sonu itibarıyla, son 1 yılda yüzde 37.2 artarak 2 trilyon 424 milyar liradan 3 trilyon 327 milyara ulaştı. Bankaların bu dönemde toplam faiz gideri 4.3 trilyon lira olarak gerçekleşirken, faiz gelirleri 5.3 trilyon lira oldu. Bankaların kredilerden tahsil ettiği 3 trilyon 347 milyar liralık faiz gelirinin 454.5 milyar lirası tüketici kredilerinden, 318.8 milyar lirası kredi kartlarından alınan faizlerden, 437.4 milyar lirası taksitli ticari kredilerden alınan faizden oluştu.

2.5 MİLYON KİŞİ 1 MİLYONU AŞTI

Yurtiçi yerleşiklerin toplam mevduatı ağustos sonu itibarıyla 22.4 trilyona ulaşırken, bu mevduatın 17.9 trilyon lirası, büyüklüğü 1 milyon liranın üzerinde olan 2 milyon 447 bin hesapta yer alıyor. Büyüklüğü 250 bin lira ile 1 milyon lira arasında olan 5 milyon 94 bin hesapta 2 trilyon 692 milyar liralık mevduat bulunuyor. Büyüklüğü 50-250 bin lira arasında olan 10 milyon 211 bin hesapta ise 1 trilyon 247 milyar lira tutuluyor. Büyüklüğü 10-50 bin lira arasında olan 17 milyon 320 bin hesapta ise 439.7 milyar TL bulunuyor.



KKM'DE ÇÖZÜLME HIZLANDI

EKONOMİ yönetiminin bu yıl sonlandırmayı hedeflediği kur korumalı mevduat (KKM) tarafında da düşüş hızlandı. BDDK'nın haftalık bültenine göre KKM'nin büyüklüğü 26 Eylül 2025'te 292 milyara indi. Ağustos 2023'te KKM'de 3.4 trilyon lira ile rekor kırılmıştı. Bu süreçte KKM dolar bazında da 143.1 milyar dolardan 7.1 milyar dolara indi. KKM'nin toplam mevduat içerisinde payı da yüzde 26.2'den yüzde 1.1'e düştü.