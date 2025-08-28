Okula dönüş ekonomisi 150 milyar TL

8 Eylül'de başlayacak olan 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı için geri sayım sürüyor. Okul açılışı öncesinde velileri alışveriş telaşı sardı. Çocuklarının önlük-üniforma, çanta, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çarşı-pazar dolaşan veliler, piyasaları da canlandırdı. Türkiye'de bu yıl okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci ders başı yapacak. Bu sayı birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan çok daha fazla. Hâl böyle olunca okul öncesi alışverişi de ciddi bir ekonomik büyüklük yaratacak. Öyle ki bu yıl önlük-üniforma içi 80 milyar, ayakkabı için 25 milyar, kırtasiye malzemeleri için 36 milyar ve çanta için 10 milyar TL olmak üzere toplam 150 milyar TL'lik devasa bir okula dönüş ekonomisi oluşacak.

ÖNLÜK 3.500 ÜNİFORMA 7.000 TL

Hatırlanacağı üzere bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikle okullarda üniforma giyilmesi yeniden zorunlu hale gelmişti. Bu kararnamenin piyasalara ciddi bir hareket kattığını belirten Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, velileri forma telaşının sardığını söyledi. Öncel, "Her okul kendine göre farklı bir önlük ya da forma seçiyor. Ancak ortalamada önlükler 3.500 TL, formalar ise 7.000 TL. Öğrenci sayılarından yola çıktığımızda 39.5 milyar TL önlük, 40.5 milyar TL de üniforma olmak üzere 80 milyar TL'lik bir pazarın oluşacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

15 MİYON ÇİFT AYAKKABI SATILACAK

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten de, okul öncesi alışveriş telaşının mağazalarda hissedilmeye başladığını söyledi. İçten, "Bu yıl 18.5 milyon öğrenci okula başlayacak. Herkes okul için ayakkabı almasa da yaklaşık 15-16 milyon çift satışı olacağını öngörüyoruz" dedi. Ayakkabı fiyatlarının çok farklılık gösterdiğine dikkat çeken İçten, "Ortalama bir çift için 1.500 TL varsayarsak yaklaşık 25 milyar TL'lik ayakkabı pazarı oluşacak" diye konuştu.

10 MİLYARLIK OKUL ÇANTASI

Saraciye Sanayiciler Derneği Başkanı Turhan Akyüz, bir okul çantasının 1-2 yıl kullanıldığını belirterek, bu yıl yaklaşık 9 milyon adet okul çantası satışı beklediklerini kaydetti. 9 milyon çantanın 2 milyon adedinin e-ticaret yoluyla ithal edileceğini öngördüklerini aktaran Akyüz, "Uygun fiyatlı ürünlerin yanı sıra yüksek fiyatlı çantaları da baz aldığımızda ortalama bir çantanın fiyatı 800 TL diyebiliriz. Buradan yola çıkarak 9-10 milyar TL'lik okul çantası satışı olur" ifadelerini kullandı.

KIRTASİYEDE 20 ÇEŞİT ÜRÜN 2 BİN LİRA

Okullardaki kitaplar devlet tarafından karşılanırken kırtasiye malzemeleri ise veliler tarafından alınıyor. Çanta, kalem, defter, boya, silgi ve diğer 20 ürünle hazırlanan bir okul çantasının ortalama maliyeti ise 2 bin TL'yi buluyor. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci, 2024'te kırtasiye fiyatlarının enflasyonun üzerinde arttığını, 2025'te ise artışların enflasyonun altında kaldığını söyledi. Keresteci, "2024 sezonunda ortalama bir okul çantasının dolum maliyeti 1.600-1.800 TL bandındaydı. Bir önceki yıl bu rakam 900-1200 TL seviyesindeydi. Yani geçtiğimiz yıl ile bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 40-50 oranında bir artış oldu. 2025 sezonunda ise ortalama bir okul çantasının tüm temel kırtasiye ürünleriyle dolum maliyetinin 1.980 TL seviyelerinde olmasını öngörüyoruz. Bu da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 21'lik bir artış anlamına geliyor" dedi.