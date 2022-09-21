Özel okul servislerinin fiyat oyunu! İki farklı tarife ortaya çıktı





Son dönemde kasko, sigorta ve araç bakım giderlerinin arttığını anlatan Gül, "Ayrıca hostes ücreti, GPRS, veliye mesajla bilgilendirme gibi ek hizmetlerimiz de var. Maliyetlerimiz çok yüksek" diye konuştu. Velilerden çok şikâyet aldıklarını anlatan Gül, "Tüketici mahkemelerine ya da hakem heyetlerine gidiyorlar. Ancak bu fiyat baskısı devam ederse bir çok servis kontak kapatacak. O tarifeyi özel okullarda uygulamamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.